Zuidasdok opnieuw aanbesteed, kosten mogelijk miljard euro hoger

Het Zuidasdokproject in Amsterdam wordt tijdelijk gestopt en het contract met de drie betrokken bouwbedrijven ontbonden. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) donderdag in een brief aan de Kamer. Het project gaat wel door, maar vanwege de complexiteit heeft de minister besloten het project opnieuw aan te besteden in „hanteerbare deelpakketten”. De extra kosten worden geschat op een bedrag tussen de 700 miljoen en een miljard euro.

Het grote infrastructuurproject, dat ervoor moet zorgen dat een deel van de ringweg A10 bij de Zuidas onder de grond verdwijnt en dat er extra ov-voorzieningen bijkomen, lag al enige tijd deels stil. Eind oktober werd bekend dat de bouw mogelijk een half miljard duurder uit zou vallen en vertraging zou oplopen. Hierna gaf Van Nieuwenhuizen aan oud-minister Sybilla Dekker de opdracht om onderzoek te doen naar de „nut en noodzaak” van het project.

Dekker adviseert het project door te zetten omdat er anders te veel verkeersopstoppingen zullen ontstaan. „Niets doen is geen optie”, schrijft Dekker in het advies. „Ga voortvarend door met de realisatie van het project Zuidasdok en doe een eenmalige extra budgetbijdrage.” Volgens de minister is het tekort „fors”. Het wordt geschat op een miljard euro.

De staat en het bouwconsortium van Heijmans, Fluor en Hochtief waren afgelopen zomer in een verregaand conflict verwikkeld nadat het ontwerpplan werd afgekeurd door de opdrachtgevers. Sindsdien was het onduidelijk hoe het project verder moest.