VS klagen president Maduro aan voor ‘narcoterrorisme’

Het Amerikaanse ministerie van Justitie klaagt de Venezolaanse president Nicolás Maduro en een aantal van zijn belangrijkste functionarissen aan voor internationale drugshandel. Dat maakte minister van Justitie William Barr donderdag in een digitale persconferentie bekend. Volgens Barr hebben Maduro en zijn functionarissen zich schuldig gemaakt aan ‘narcoterrorisme’. Daarbij hebben ze de „Verenigde Staten overspoeld met cocaïne”.

De Amerikaanse autoriteiten schatten dat Venezuela met hulp van Colombiaanse rebellen jaarlijks tussen de 200 en 250 ton cocaïne naar de Verenigde Staten verscheept. De Amerikaanse autoriteiten loven een beloning van 15 miljoen dollar (13,6 miljoen euro) uit voor de gouden tip die tot de arrestatie en berechting van Maduro leidt.

Maduro keurde het besluit per tweet af. De Verenigde Staten zouden volgens hem geweld afroepen op Venezuela. „Als hoofd van de staat ben ik verplicht om de vrede en stabiliteit van het gehele vaderland te verdedigen, onder alle omstandigheden die zich aandienen”, aldus Maduro.

NicolasMaduro Nicolás Maduro ¡Ratifico mi denuncia! Desde EE.UU. y Colombia se conspira y han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela. Como jefe de Estado estoy obligado a defender la Paz y la estabilidad de toda la Patria, en cualquier circunstancia que se nos presente. ¡No han podido ni podrán! https://t.co/jpE4c8JzFr 26 maart 2020 @ 14:44 Volgen

‘Corrupte kliek’

De regering Trump probeert Maduro, sinds 2013 aan het roer van het socialistische Venezolaanse regime, al langer uit het zadel te krijgen. Toen Maduro zich in januari 2019 na omstreden verkiezingen in 2018 liet beëdigen voor een nieuwe termijn, riep oppositieleider Juan Guaidó zich uit tot ‘interim-president’. Samen met een reeks Europese landen, waaronder Nederland, erkenden de VS Guaidó als de legitieme president van Venezuela. Sinds de zomer van 2019 staat Maduro onder zware sancties, die ook gelden voor landen als Noord-Korea, Syrië en Iran.

Venezuela was ooit een van de rijkste landen van het continent, maar sinds zes jaar kampt het met een economische krimp en hyperinflatie. Inwoners ontvluchten het land massaal: volgens de VN hebben 4,5 miljoen Venezolanen het land verlaten. „De beste manier om het Venezolaanse volk te steunen, is om alles op alles te zetten om het land van deze corrupte kliek te bevrijden”, verklaarde minister Barr in zijn persconferentie.

Lees ook: ‘Bij deze lage olieprijs kan Maduro gaan wankelen’