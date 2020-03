‘Vrouwen zijn in deze crisis rolmodellen’

NRC spreekt de komende tijd met twaalf mensen die in de frontlinie staan van de corona-epidemie. Van arts tot ondernemer, van schoolbestuurder tot supermarkthouder. Wat maken zij mee? Wat zijn hun zorgen? Hoe houden ze de moed erin?

Hoe kijkt een sociaal psycholoog, één die net haar eerste kind heeft gebaard, aan tegen de wereld van nu? Miriam de Graaff (34) is van het nuchtere soort. Ze is blij dat Lucas werd geboren op 10 maart, vlak voor (ook) de zorg met aangescherpte maatregelen te maken kreeg vanwege Covid-19. Zo kreeg ze toch nog bezoek van een verloskundige. „En dat is maar goed ook”, zegt ze, „want ik ben wetenschapper, ik weet niets van baby’s.”

De Graaff is het twaalfde en laatste lid van deze rubriek. Haar partner – hij heeft een vitaal beroep – moet na een kort bevallingsverlof weer aan de slag, en het is nog maar de vraag of hij vanuit huis kan werken. Hoe móét dat, vroeg ze aan het consultatiebureau, als ik straks alleen met de baby zit en zelfs de buurvrouw niet meer langs mag komen? ‘Daar gaan wij geen advies over geven’, was het antwoord. ‘Maar het beste is: niemand ontvangen thuis.’

„Deze vrouwen passen zich moeiteloos aan de voortdurend veranderende omstandigheden aan”

Gelukkig is er altijd nog de appgroep van haar zwangerschapscursus. Twaalf vrouwen, ze was een van de eersten die beviel. „Het valt me op hoe rustig de groepsleden onder de coronacrisis blijven”, zegt De Graaff. „Alle vrouwen passen zich moeiteloos aan de voortdurend veranderende omstandigheden aan.”

Vrouwen hebben sowieso een groter adaptief vermogen, vermoedt de sociaal psycholoog. Dat komt hun in deze crisis goed van pas. „Een vriendin van mij werkt bij de overheid. Daar zijn twee afdelingen, waar ze gelijksoortig werk doen. Bij de ene zitten alleen mannen in de directie, bij de andere ook een paar vrouwen. Dat leverde een hele andere aanpak op. Bij de eerste afdeling hield iedereen vast aan de ingeslagen koers. Er was paniek: halen we de targets wel? Bij de tweede werd de koers gewijzigd, passend bij de nieuwe situatie.”

Nu werknemers steeds meer op afstand werken worden vrouwelijke skills als flexibiliteit, multitasken, reflectief vermogen en empathie zichtbaarder, verwacht De Graaff, die zelf leiding geeft aan een humanresources-team bij de landmacht.

Een van haar medewerksters vindt zichzelf geen leider, maar juist in deze crisis neemt zij het voortouw, omdat zij degene is die de contacten met thuiswerkers onderhoudt. „Dat soort mensen, die de goegemeente bij elkaar houden, groeien nu uit tot rolmodellen”, zegt ze.

De Graaff noemt zichzelf „best een dominantje”. Ze twijfelt er niet aan dat ze het gaat redden als kersverse moeder in haar „coronabubbel”.

Miriam de Graaff (34) Sociaal psycholoog, woont in Borne (Overijssel). Lodewijk Poelhekke (47) Traumachirurg en voorzitter van de vereniging van medisch specialisten in het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. Woont in Nijmegen. Mary-Jo de Leeuw (45) Cybersecurityexpert, woont in Wassenaar. Roland Kramer (57) Uitvaartverzorger in Den Bosch. Armand Lagrouw (56) Regiomanager bij Surplus, een organisatie voor verpleging en verzorging in Breda. Woont in Sprang-Capelle. Maaike Roovers-Schellekens (45) Huisarts in Sassenheim. Woont in Oegstgeest. Soenil Bahadoer (52) Chefkok en eigenaar van het twee sterrenrestaurant De Lindehof in Nuenen. Paul Corbijn (52) Eigenaar Plus-supermarkt in Vrouwenpolder. Mirjam Leinders (52) Bestuurder stichting Innoord in Amsterdam. Woont in Badhoevedorp. Luc Tanja (53) Afdelingsmanager daklozenopvang van het Leger des Heils in Almere. Woont in Amsterdam. Ulfert Molenhuis (72) Voorzitter van de voedselbank in de stad Groningen. Rob van Haaster (50) Bloembollenkweker in Vijfhuizen.