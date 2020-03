Tweede Kamer vol ongeduld over coronabeleid

„Ik denk dat we het nèt gaan halen”, zegt minister Hugo de Jonge halverwege het debat. „Maar het is spannend.” De Jonge (Volksgezondheid, CDA) kan namelijk niet garanderen dat de benodigde 1.600 intensive care-bedden er volgende week staan. „Dit is toch niet te geloven”, briest SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen.

„Soms is het eerlijke verhaal niet genoeg”, houdt GroenLinks-leider Jesse Klaver de minister voor. „Ik wil weten wat de minister eraan doet om te zorgen dat die bedden er zijn.” De Jonge gebruikt veel woorden, maar zegt weinig. Hij zegt weer dat hij „alles op alles op alles” zet. Dan stapt PVV-leider Geert Wilders naar voren. Hij buldert: „Het is een simpele vraag: zijn er volgende week genoeg bedden? De minister kan niet volmondig ja zeggen. Al mijn collega’s hebben er nu drie keer om gevraagd. Ik geef u nog één kans.”

Vorige week ging het er net zo fel aan toe. Toen stond alleen niet De Jonge in ‘vak K’, maar ook toenmalig minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD). Vlak na een vragensalvo van Klaver en Wilders viel Bruins om. Letterlijk. Hij keerde niet meer terug in de Kamer, een dag later trad hij af. Zijn huisarts had gezegd dat hij oververmoeid was en dat zijn herstel langere tijd zou duren. Sindsdien is De Jonge ‘chef corona’.

De Jonge blijft donderdag in het debat staande, maar heeft het inhoudelijk net zo moeilijk als zijn voorganger. Want het blijkt nog niet zo eenvoudig om in het complexe Nederlandse zorglandschap te zorgen voor genoeg IC-bedden. Gelukkig voor De Jonge komt een half uur later een verlossend bericht binnen op zijn telefoon. De 1.600 bedden op de intensive care zijn tóch gegarandeerd. Er zijn vanaf volgende week 1.037 bedden voor coronapatiënten en 575 voor „reguliere spoedgevallen”.

Daarmee is de ergste spanning van het debat af, dat ’s ochtends in een andere sfeer was begonnen. De Kamer had zich, na de tien uur durende marathonsessie van vorige week, voorgenomen beknopter te zijn. Dat lijkt te lukken. De eerste termijn gaat vlot: Kamerleden interrumperen elkaar weinig en zoeken niet naar politieke verschillen.

Inhoudelijk zijn de verschillen ook minder groot dan vorige week. Toen trokken Wilders en Baudet (FVD) nog samen op in hun strijd voor veel strengere lockdown-maatregelen. Intussen heeft het kabinet het beleid aangescherpt. Baudet kan zich daarin vinden, zegt hij donderdag. Wilders, die het kabinet vorige week verweet bewust met mensenlevens te spelen, houdt zich in.

De toon van het debat is „waardig”, constateert Kamervoorzitter Khadija Arib. Veel fracties prijzen zorgmedewerkers en spreken over de veerkracht van de Nederlandse samenleving. „In deze zware tijd komt het beste in mensen naar boven, zien we zichtbaar een warmere samenleving”, zegt CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma.

Opvallend is dat iedere keer als een Kamerlid is uitgesproken, een bode met papieren doekjes en een desinfecterende spray naar de interruptiemicrofoon of het spreekgestoelte snelt om de boel schoon te maken. Verder houdt de Kamervoorzitter scherp in de gaten of de Kamerleden voldoende afstand tot elkaar bewaren. Als Thierry Baudet (FVD) iets te dicht bij zijn collega van Denk gaat staan, roept Arib hem ogenblikkelijk tot de orde.

Uitgesproken kritisch zijn veel partijen over de communicatie door het kabinet. Na een inderhaast belegde persconferentie maandagavond ontstond verwarring over voor wie de nieuwe maatregelen precies golden en tot welke datum: 6 april of 1 juni? Die onduidelijkheid is schadelijk, vindt D66-fractieleider Rob Jetten. „Eenduidigheid, helderheid en zorgvuldigheid zijn essentiële dragers van leiderschap, juist in crisistijd. Als er foutjes worden gemaakt — dat is in een crisis vergeeflijk en normaal — dan kan je die maar beter direct rechtzetten.”

Premier Mark Rutte (VVD) slaat een nederige toon aan. De persconferentie „ging niet goed” en verliep „te rommelig”. Rutte belooft meer tijd te nemen voor de voorbereiding van een volgende persconferentie.

Afhankelijkheid van China

Rutte en De Jonge vragen de Kamer op hun beurt iets meer tijd en geduld voor het regelen van genoeg beademingsapparaten, testkits en mondkapjes. Wereldwijd zijn hier grote tekorten aan, bestellingen zijn soms vertraagd, de afhankelijkheid van China is groot. Het kabinet heeft donderdag Feike Sijbesma, voormalig topman van chemieconcern DSM, aangesteld als speciaal ‘corona-gezant’ om knelpunten aan te pakken.

Het parlement lijkt soms van het kabinet te eisen deze complexe vraagstukken in één dag op te lossen. „Ik kan die dingen nu niet hier naaien”, zegt een licht geïrriteerde Rutte over de mondkapjes. Als Klaver van De Jonge eist dat hij diezelfde avond nog beslag laat leggen op het recept voor de testkits van de Zwitserse fabrikant Roche, zegt De Jonge dat hij dit op „een normale manier” wil doen en eerst wil bellen. „Als een telefoontje beter werkt dan het wetboek, moeten we de telefoon pakken.”

De Kamer geeft De Jonge hier nog even de tijd voor. Maar het ongeduld is duidelijk: aan het eind van de middag stemt een meerderheid voor de motie van Lodewijk Asscher (PvdA) waarin het kabinet wordt opgeroepen in een uiterst geval dwang toe te passen. Voor als een vriendelijk telefoontje toch niks blijkt op te leveren.