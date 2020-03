Tien dieren komen om door brandstichting bij safaripark Beekse Bergen

Door brand bij safaripark Beekse Bergen zijn in de nacht van woensdag op donderdag tien dieren omgekomen. Dat bevestigt een woordvoerder van het park aan NRC. De politie gaat uit van brandstichting en is een onderzoek gestart.

Er hebben meerdere branden gewoed in het park; bij twee houten buitenverblijven en één stal. In de stal stonden vanwege de kou meerdere antilope-achtigen, vertelt de woordvoeder: „Er zijn acht impala’s en twee koedoes omgekomen door de brand, heel akelig. De brand is ontdekt door verzorgers die donderdagochtend hun ronde liepen en de dieren aantroffen.”

De andere branden woedden bij houten buitenverblijven, waaronder dat voor de cheeta’s. Die zijn nu elders ondergebracht in het park, net als nijlganzen. „Voor de vogels zijn er verspreid in het park sowieso meerdere plaatsen ingericht”, aldus de woordvoerder.

De cheeta’s en andere dieren die de brand overleefden, maken het volgens haar goed. De rangers die de brandstichting aantroffen, waren „zeer ontdaan”. In het park is ‘s nachts bewaking, die de komende periode wordt uitgebreid. De politie onderzoekt camerabeelden van het safaripark en roept getuigen die ‘s nachts rondom het park iets hebben gezien, op zich te melden.