‘Podcasts maken houdt me nu geestelijk gezond’

Brian McCullough lacht uitbundig als hij hoort hoe Amerikaanse media zijn stem in zijn nieuwe podcast omschrijven: gestresst. De Amerikaanse podcastmaker en auteur lanceerde op 8 maart de nieuwspodcast Coronavirus Daily Briefing. In een kleine twintig minuten vertelt hij luisteraars wat het belangrijkste nieuws is rondom de wereldwijde Covid-19-pandemie. „Mijn gehaaste stemgeluid komt vooral omdat ik ook nog een andere dagelijkse podcast maak en presenteer, over technologie.”

Vijf tips Coronapodcasts Deze vijf podcasts houden je op de hoogte van de pandemie en zorgen soms ook voor een beetje ontspanning. 1 Coronavirus 411 podcast Amerikaanse podcast van Sound That Brands. Met informatie van de WHO en CDC. 2 Coronavirus: Fact vs Fiction Van CNN. De Amerikaanse nieuwszender zet de feiten en de desinformatie op een rij. 3 The Coronavirus Podcast. Dagelijkse podcast van BBC5 met informatie over het coronavirus en de impact op zorg, economie en reizen. 4 Man met de Microfoon: Locked Down Chris Bajema trekt er normaal op uit als Man met de Microfoon, maar maakt nu podcasts vanuit zijn eigen huis. 5 De Dag: Coronapodcast De dagelijkse podcast van NPO Radio 1 staat nu geheel in het teken van de coronacrisis.

Volgens McCullough luisterden meer dan 25 duizend mensen naar elk van de eerste zes afleveringen. „Mensen verdrinken in informatie en wij proberen ze de allerbelangrijkste informatie te geven”. Zoals het aantal nieuwe geïnfecteerden in de VS en waar die zich bevinden, en welke landen de grenzen sluiten. „Ik draag hiermee een steentje bij aan de situatie, denk ik. Bovendien houdt deze podcast me geestelijk gezond”, vertelt hij vanuit zijn woonplaats New York.

William Corbin, podcastmaker van de Amerikaanse marketingfirma Sound That Brands, vond net als McCullough dat hij te weinig kon horen over het coronavirus. Hij vroeg aan zijn Alexa, de slimme speaker en spraakgestuurde informatiedienst van Amazon, om gegevens over de uitbraak, vertelde hij aan The New Yorker. „En ik kreeg de Wikipediapagina voorgelezen”. Hij besloot eind januari dan zelf maar een dagelijks nieuwsbulletin op te zetten: Coronavirus 411 Podcast. Hierin dreunt een nieuwslezer in een paar minuten de belangrijkste en meest recente informatie op van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC). Sec en feitelijk.

Informatiehonger

Coronavirus Daily Briefing en Coronavirus 411 zijn twee voorbeelden van de tientallen nieuwe podcasts die de afgelopen weken opdoken om te voldoen aan de informatiehonger over de wereldwijde coronacrisis. In eerste instantie konden podcastluisteraars voor opzichzelfstaande verhalen over het coronavirus terecht bij de grote nieuwsmedia zoals The Daily van The New York Times, Today Explained van Vox of NRC Vandaag.

Nu het coronavirus zo’n enorme impact heeft op het dagelijks leven van iedereen, groeit de behoefte aan heldere, no-nonsense informatie. Er lijkt even weinig ruimte voor luchtigheid, zoals de ‘quarantini’s’ (cocktails geïnspireerd door besmettelijke ziektes) van This Podcast Will Kill You. Sinds oktober 2017 behandelt de podcast (twee)wekelijks infectieziekten. Maar in plaats van historische epidemieën te bespreken met een drankje in de hand, zoals ze gewoon waren, richten de Amerikaanse epidemiologen Erin Welsh en Erin Allmann Updyk zich nu op de huidige pandemie. Informatiever, praktischer en vooral: zonder cocktails.

‘De coronapodcasts zijn gearriveerd’, kopte popcultuursite Vulture. De niet-aflatende stroom schandalen en crises rondom Trump waren al een vruchtbare bodem voor een explosie aan (politieke) podcasts. En die blijken een ideaal media-ecosysteem te hebben gevormd voor audio-informatie over de pandemie.

Diverse Nederlandse en internationale nieuwsorganisaties zien diezelfde behoefte aan directe informatie en heldere duiding bij hun publiek als bij het aantreden van Trump. De BBC startte afgelopen maand twee podcasts: een met dagelijkse nieuwsupdates (Coronavirus Global Update) en een met diepgaande interviews met experts (The Coronavirus Update). BNR Nieuwsradio heeft sinds 2 maart de Coronacast en De Dag op NPO Radio 1 staat nu volledig in het teken van de pandemie.

Interview met Chris Bajema: Hallo, mag ik uw verhaal even opnemen?

Man met Microfoon

„Podcasten helpt mij omgaan met de situatie”, vertelt Chris Bajema aan de telefoon vanuit Amsterdam. Hij kan voor zijn maandelijkse podcast Man met de Microfoon niet meer naar buiten om echte verhalen te maken of fictieve scènes op te nemen met acteurs. Sinds 12 maart maakt Bajema dagelijks een nieuwe reeks: ‘Lock Down’. Hierin bespreekt hij de thuisisolatie van zijn gezin, doen de acteurs scènes telefonisch en geeft zijn moeder tips hoe mensen de tijd kunnen doorkomen (‘Schrijf alvast kerstkaarten’).

Het is een welkome en herkenbare afwisseling op de serieuze coronapodcasts die elke dag stijgende aantallen besmettingen en doden noemen. Bajema: „Ik bedacht me: wat wil ik nu zelf horen in een podcast op dit moment? Ik wil geëntertaind worden, wat luchtigheid en horen hoe anderen omgaan met de thuisisolatie.” Vooralsnog zonder ‘quarantini’s’.