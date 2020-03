Mogen het theater, het museum en de concertzaal wel/niet open op 7 april?

Blijven musea, theaters en concertzalen dicht tot en met 6 april of duurt de sluiting tot 1 juni? Over die vraag is in de culturele sector grote verwarring ontstaan.

Afgelopen maandag kondigde het kabinet aan dat in verband met de coronacrisis „alle bijeenkomsten” worden verboden tot 1 juni, in plaats van 6 april, „ook met minder dan 100 mensen”. In de culturele sector werd ervan uitgegaan dat dit het einde van het theaterseizoen betekende. Zo noemde Mirjam Terpstra, directeur van het NAPK, de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten waar meer dan 100 theater- en dansgezelschappen en muziekensembles bij zijn aangesloten, „de verlengde sluiting een schok”. Het Holland Festival, dat de hele maand juni speelt, zei zich „te beraden op het programma”. Dit soort reacties kwamen meteen na de persconferentie.

Lees ook: ‘Het theaterseizoen is voorbij’

Maar na het eerste bericht over de nieuwe datum volgde dinsdag 24 maart op de site van de rijksoverheid een ‘nadere uitwerking en precisering van de maatregelen van 23 maart’. Daarin worden „alle bijeenkomsten” van maandag gepreciseerd tot „evenementen met een vergunnings- en meldplicht”. Onder het kopje ‘veelgestelde vragen over cultuur’ wordt op rijksoverheid.nl intussen onderscheid gemaakt tussen die vergunningsplichtige evenementen, waaronder bijvoorbeeld festivals vallen, en „alle andere samenkomsten (dus ook theaters en bioscopen)”. Die zijn tot en met 6 april verboden.

Tijdens zijn persconferentie van woensdagavond (25 maart) zei premier Rutte dat een nieuw besluit over die maatregel volgende week, op 31 maart, wordt heroverwogen.

Voor de kunstsector duurt dat te lang. Die wil snel helderheid en verwacht reeds vandaag uitsluitsel over de ontstane situatie.

Juridisch steekspel

Want de afgelopen dagen begreep niemand meer wat nu de geldende regel is. Directeur Mirjam Moll van de Museumvereniging zegt dat „musea graag gehoor geven aan de richtlijnen van het kabinet”, maar „voor een effectieve aanpak is heldere communicatie nodig”.

Marianne Versteegh, algemeen secretaris van Kunsten 92: „De frustratie bij de culturele instellingen loopt hoog op, omdat de juridische grond voor afgelasting wegvalt. Hierdoor kan een juridisch steekspel op gang komen. Het is krankjorum dat iedereen er alles heeft aan heeft gedaan om na maandag alles af te gelasten tot 1 juni, terwijl het kabinet nu communiceert dat het besluit over die datum nog moet worden genomen. Het kabinet beseft onvoldoende dat door deze nodeloze onrust een forse kostenpost dreigt te ontstaan voor de cultuursector. Maar we gaan ervan uit dat het goed komt.”