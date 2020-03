Lodewijk Asscher (PvdA) wil dat producenten van testmateriaal hun recepten delen zodat ziekenhuizen ze zelf kunnen maken, als het moet gedwongen door de overheid. Volgens Veldman (VVD) is dat niet nodig, omdat de productie is opgevoerd en er ook alternatieven beschikbaar zijn. Als dat toch onvoldoende blijkt te zijn, moet het kabinet "finale stappen" nemen.

Debat begint om kwart over tien

Het Kamerdebat begint rond kwart over tien. Het zal voornamelijk gericht zijn op de druk op de intensive care.

Vorige week was er kritiek op de Kamer omdat het debat zo lang duurde: toen mochten Rutte en zijn ministers tien uur hun beleid in crisistijd verdedigen. Ook is de spreektijd korter en kunnen er minder interrupties worden gedaan. Dit keer is er vier uur ingeroosterd voor het debat - het is natuurlijk de vraag of de Kamerleden zich aan die planning houden.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zit voor het eerst in vak K als chef corona van het kabinet. Namens de partijen doen alle fractievoorzitters het woord, uitgezonderd Klaas Dijkhoff (VVD). Hij zit al een tijd in thuisquarantaine omdat hij verkouden was.

Dit is de sprekerslijst: