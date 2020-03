Kosovaarse regering valt te midden van coronacrisis

De regering van Kosovo is woensdagavond gevallen nadat een meerderheid van de parlementariërs had ingestemd met een motie van wantrouwen, meldt persbureau Reuters. Hiermee strandt de regering van premier Albin Kurti al na twee maanden. Het is vooralsnog onduidelijk hoe een nieuwe regering gevormd zal worden, aangezien verkiezingen onmogelijk lijken door de uitbraak van het coronavirus.

De motie van wantrouwen was ingediend door leden van coalitiepartij Democratische Liga van Kosovo (LDK) en volgde op een verhit debat over de coronacrisis. De regeringspartijen konden het niet eens worden over de beslissing om de noodtoestand af te kondigen. LDK was vóór, maar volgens premier Kurti was de maatregel te drastisch. Hierop ontsloeg hij LDK-binnenlandminister Agim Veliu, volgens LDK zonder overleg.

Door Veliu op deze manier te ontslaan heeft de premier het de coalitie onmogelijk gemaakt door te gaan, vinden LDK-parlementariërs. Zijn ontslag lijkt echter niet de enige reden voor de regeringscrisis, het rommelde ook al voor het coronadebat in de coalitie. De regeringspartijen waren het onder meer oneens over een importtarief van 100 procent voor alle producten uit Servië. Dit tarief werd eind 2018 ingevoerd en zou pas afgeschaft worden als Servië Kosovo erkent.

In Kosovo zijn momenteel 71 besmettingen met het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt bekend. In het land is voor zover bekend één persoon overleden aan de ziekte. Het zorgstelsel in het land is kwetsbaar, waardoor men vreest voor veel slachtoffers als het virus zich verder verspreidt.