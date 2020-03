Kijkers zitten tijdens pandemie weer massaal voor de buis

Sinds de coronacrisis zit Nederland massaal voor de televisie. In de tien dagen sinds de regering het openbaar leven inperkte, steeg het aantal tv-kijkers naar gemiddeld 5,4 miljoen per avond. Dat is 900.000 kijkers meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vooral de publieke omroep (NPO) profiteert hiervan. De top-20 van kijkcijferonderzoeker SKO bestaat geheel uit NPO-programma’s. De kijkcijferlijst bestaat vooral uit achtuurjournaals (gemiddeld 3,3 miljoen kijkers) en DWDD-afleveringen (2,4 miljoen), die één miljoen meer kijkers trekken, met daarnaast de vaste uitschieters Boer Zoekt Vrouw en Wie Is De Mol (ieder 3,6 miljoen).

„Met zijn allen voor de buis”, concludeert NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman. „Net als vanouds heeft de televisie de plek gekregen waar je als Nederlanders samen iets beleeft. De meeste mensen zitten thuis, en hebben veel behoefte aan informatie.”

Lees ook: Corona en de massale terugkeer van de televisiekijker

Vooral afgelopen maandag was een topdag voor de publieke omroep, met zes miljoen kijkers voor de persconferentie van premier Rutte en minister Grapperhaus. De programma’s die daarop volgden, profiteerden mee: DWDD haalde toen 4,6 miljoen kijkers, het achtuurjournaal 4 miljoen. Het aantal bezoekers van de videodienst NPO Start steeg volgens Rijxman van 2 miljoen naar 3 miljoen per week, met 10 miljoen streamstarts. Ook daar kijken de mensen vooral nieuws, maar de series Oogappels en De regels van Floor zijn ook populair. Verder is volgens de NPO het gebruik van de educatieve dienst Schooltv (ook te zien via NPO Start) flink toegenomen.

Rijxman reageert: „Nieuws en actualiteiten zijn nu heel belangrijk – daarom zenden we Op1 alle dagen van de week uit, net als EenVandaag, en hebben we nu zes dagen per week Goedemorgen Nederland – maar we willen het publiek ook graag de broodnodige ontspanning bieden in deze onzekere tijden.’

Nieuwe programma’s

Rijxman wijst erop dat de omroepen in korte tijd veel nieuwe programma’s uit de grond hebben gestampt: Frontberichten volgt mensen in de ‘vitale beroepen’; ZappLive Extra is een dagelijks liveprogramma voor de kinderen; en Bert van Leeuwen besteedt in Nietalleen.nl vanuit zijn huis aandacht aan hulpbehoevenden en hulpverleners. Vanaf maandag brengt Omroep MAX iedere dag een ouderenjournaal, voor de vele ouderen die door de crisis alleen thuiszitten.

Vrijdag houdt Radio 2 een online huiskamerfestival; Nederlandse artiesten die thuiszitten door het afzeggen van hun concerten, zullen optreden via videoverbindingen.

De publieke omroep stelt op tv en online de bewaarzolder open voor publiek. NPO Start heeft 24 Nederlandse films online gezet. Verder gaat NPO 2 vanaf maandag overdag gouwe ouwen uitzenden, zoals Zeg ‘ns Aaa, oude kluchten, cabaret en natuurseries.