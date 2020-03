Italië: wel steun van Russen, China en Cuba, nauwelijks van Europa

‘From Russia with love’, staat op de vrachtwagens van het Russische leger die nu door de straten van Bergamo rijden, met acht gespecialiseerde medische teams. Elders in Noord-Italië, in Crema, zegt de leider van een groep van 37 Cubaans artsen: „Wij blijven zolang als nodig is, we zijn gekomen om Italië te helpen.”

In de noodtoestand waarin Italië verkeert door het coronavirus is alle hulp welkom. Een groep artsen uit China (die inmiddels weer is vertrokken), vijftien Russische toestellen met 150 mensen en veel materiaal, de Cubaanse artsen: het wordt allemaal breed uitgemeten in de Italiaanse media, met als ondertoon: in tijden van nood leer je je vrienden kennen.

En Europa? Dankbaar wordt bericht over Duitse ziekenhuizen die een tiental coronapatiënten hebben overgenomen uit Noord-Italië omdat daar geen plaats meer was in het ziekenhuis. Oostenrijk doet ook mee, met vijf Covid-19 patiënten uit de Duitstalige provincie Alto Adige die naar ziekenhuizen in Linz en Innsbruck gaan.

Ook het telefoontje van de Franse president Macron en de handgeschreven brief van de Duitse president Steinmeier zijn welkome tekenen van medeleven. Maar die verbale empathie in Berlijn en Parijs wordt volledig overschaduwd door de twijfel: laat Europa Italië niet in de steek, juist nu het erop aankomt? Is het, nu Europa in de woorden van premier Conte wordt getroffen door een tsunami, niet het moment om echte solidariteit te tonen?

Onder aanvoering van Nederland

Maar Nederland en Duitsland willen niet, is het gevoel in Italië. Woensdagavond zei de bekende commentator Massimo Giannini, centrum-links en pro-Europees, op tv dat Nederland de aanvoerder is in een campagne tegen Italië, net als in de jaren negentig, toen Italië mee wilde doen in de eurozone. „Denken we nog steeds dat we kunnen handelen met de regels uit normale tijden, van vóór de explosie van de pandemie?’’, zei Giannini. „Als Europa wil blijven bestaan, moeten deze regels worden weggegooid.’’ De les van de Griekse crisis, zei hij, is dat vasthouden aan strenge voorwaarden voor financiële steun leidt tot een sociale ramp.

Premier Conte zei het woensdagavond in een Kamerdebat wat omfloerster. Een uitzonderlijke noodtoestand vraagt om „uitzonderlijke maatregelen en daden die de Europese burgers en ook de financiële markten verzekeren dat een verenigd Europa van plan is alles te doen wat nodig is.” Hij reageerde bij voorbaat op de tegenwerpingen dat met de inzet van eurobonds en gebruik van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) beter kan worden gewacht tot duidelijker is hoe de situatie zich ontwikkelt: „Ook gezamenlijke antwoorden die te laat komen, zullen volledig nutteloos zijn.”

Loeren op het Italiaanse zilver

De rechtse oppositie, in peilingen nog steeds goed voor bijna vijftig procent, tamboereert tegen Europa. Giorgia Meloni, leider van de gestaag groeiende rechts-nationalistische partij Fratelli d’Italia, zei woensdagavond: „Laten we elkaar de waarheid vertellen. Het Europa waarvan we droomden bestaat niet, dat van de beschaving, de solidariteit [...] Wat we hebben gezien is het Europa van het egoïsme, van het belang van de enkeling ten koste van de rechten van velen, het Europa dat wacht op de aardbeving bij ons om in onze puinhopen te wroeten en er met het zilver vandoor te gaan.” Het zilver, dat zijn voor Meloni de vele Italiaanse bedrijven die op wereldniveau kunnen concurreren.

Brussel komt pas in actie als ook Duitsland en Frankrijk problemen krijgen, is het beeld dat Meloni schetst. Matteo Salvini, die met zijn rechts-nationalistische partij Lega nog steeds de grootste is in de peilingen, met ruim 30 procent, gaat er nog harder in. Voorwaarden stellen aan de inzet van het ESM betekent dat we geld moeten lenen, daar rente op moeten betalen voordat we het moeten terugbetalen, en ook nog onze pensioenleeftijd moeten verhogen en ziekenhuizen sluiten, zei hij woensdag op Facebook. En donderdagochtend voor Radio Anch’io: „Lid blijven van Europa, ja, maar dan ook echt, en niet om klappen en oorvijgen te krijgen. Wat heeft Europa voor Italië gedaan in deze noodtoestand? Op zo’n manier erin blijven lijkt met niet nuttig.”

Moral hasard

Een impliciet argument om akkoord te gaan met eurobonds is dat anders de populist en euroscepticus Salvini nog betere kansen krijgt om in een nabije toekomst premier te worden. En ook oud-premier en oud-eurocommissaris Mario Monti verwerpt het ‘moral hasard’ argument dat Italië verantwoordelijk is voor het risico dat het heeft genomen met een gigantisch begrotingstekort dat de speelruimte beperkt. Italië „verkeert nu in een positie van high moral ground en niet van moral hazard”, schreef hij in de Corriere della Sera. „Het coronavirus is veel sneller en ernstiger in Italië gekomen dan in andere Europese landen. We weten niet waarom, maar zeker niet door de schuld van Italië. Zeker, Italië zal zijn begrotingstekort fors verhogen. Maar dit keer is het geen moreel verwijtbaar tekort, zoals meestal in de hemelsblauwe ogen van de mensen uit het noorden.”