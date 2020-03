Het loont eens te kijken wát er zoveel elektriciteit slurpt

‘Wat is jullie elektriciteitsverbruik eigenlijk”, vroeg ik tijdens een gezellig familie-etentje. Ik ging de kring rond. Mijn ouders verbruikten 7.433 kWh in 2017. We schrokken ons een hoedje. Ze wonen wel in een aardig groot huis, maar een gemiddeld huishouden verbruikt slechts 2.830 kilowattuur aan stroom.

Het was ook raar, ik dacht altijd dat mijn ouders lid waren van de elektriciteitspolitie. Als mijn vader vroeger ook maar dacht dat we het licht ergens aan hadden aangelaten, schreeuwde hij door het huis: UIT! Mijn moeder lijkt aandelen te hebben in koelkastfabrikanten. Iedereen die gaat verhuizen, geeft ze het advies: ‘koop een nieuwe koelkast want dat scheelt zo ontzettend veel stroom’. Dus was de vraag: hoe kan het dat zij nou zoveel elektriciteit verbruiken? Ze wisten het zelf eigenlijk ook niet.

Ik moest aan dat gesprek denken toen een collega met dezelfde vraag rondliep. Ze woonde net in een nieuw huis en verbruikte behoorlijk wat elektriciteit. Alleen wist ze niet waarom. En hoe kom je er eigenlijk achter welk apparaat stroom slurpt?

Dat is mogelijk. Via energieverbruiksmanagers.nl kun je installaties en apps kopen of downloaden die vertellen hoeveel stroom bepaalde spullen verbruiken. Maar met de lijstjes op internet kom je ook al een eind. Zo vertelt de site van MilieuCentraal dat de elektrische boiler, de tuinvijverpomp, het tropisch aquarium, de elektrische kachel, het waterbed, de pomp van de vloerverwarming, de thuistap (beertender), een tweede koelkast / vriezer, de airconditioner en een groot televisiescherm allemaal flink veel elektriciteit kunnen verbruiken.

Vloerverwarming

Na het etentje werd het mijn moeders dagtaak om uit te zoeken wat er aan de hand was. Een paar dagen later kregen we een berichtje. De elektrische vloerverwarming (niet te verwarren met vloerverwarming die aangesloten is op de ketel) in de badkamer bleek 24 uur per dag aan te staan. Onder veel te dikke stenen, waardoor mijn ouders de warmte eigenlijk niet eens voelden. Die is direct uitgezet. Het scheelde behoorlijk wat stroom. Ze verbruikten vorig jaar ‘slechts’ 4.471 kWh.

Dit verhaal appte ik naar mijn collega. Die zette ook meteen de elektrische vloerverwarming in de keuken uit. Een paar dagen later ontving ik een jubelberichtje. De slimme meter had aangegeven dat ze van gemiddeld 21 kWh per dag naar 8 kWh waren gegaan. Fijn voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. En van dat bespaarde geld kan je waarschijnlijk wel een paar warme sloffen kopen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 maart 2020