Waar komen die zorgen over de geur vandaan?

Ik kan u niet vertellen hoe de vagina van Gwyneth Paltrow ruikt, en of dat heel anders is dan dat ik gewend ben. De geurkaars ‘This smells like my vagina’ die de actrice en ondernemer voor 75 dollar aanbiedt op haar lifestylesite Goop is weliswaar weer op voorraad, maar wordt niet naar Europa verstuurd.

De eerste lichting was begin dit jaar naar verluidt binnen een uur uitverkocht, en mede daarom wereldnieuws. Het was niet de eerste keer dat Paltrows vagina viraal ging. Eerder liet ze de wereld weten dat ze die van haar graag stoomt.

Paltrow heeft nooit opdracht gegeven een kaars te maken die naar haar vagina ruikt. De kaars ontleent zijn naam aan de uitroep die ze deed toen ze de geur de eerste keer rook. Maar in tegenstelling tot ‘V-steaming’ (een heel slecht idee, volgens gynaecologen, maar desalniettemin door Yelp uitgeroepen tot een van de grootste beauty-trends van 2019 – huh, beauty?) kan haar kaars iets goeds doen voor de mensheid.

De laatste jaren is enorm veel te doen geweest over vulva’s en vagina’s: boeken, tv-programma’s, tijdschrift- en krantenartikelen, cupcakes met alle denkbare schaamlippen van marsepein erop. Een vrouw die nu nog denkt dat ze de enige is zonder porno-vulva met van de buitenkant onzichtbare binnenste schaamlippen, heeft onder een steen gelegen.

De geur van een vagina wordt ook nu nog een stuk minder vaak besproken, tenzij in grappen, waarin op een of andere manier altijd het woord vis valt. Kent u die mop van die blinde man die langs de viskramen op de Albert Cuypmarkt loopt? Hij eindigt met ‘Hallo dames’. Paltrows kaars was aanleiding voor een meme van een blikje tonijn met een kaars erin. Verse vis ruikt nauwelijks. Met de vislucht van vrouwen wordt de geur van oude of al enigszins rottende vis bedoeld. Als een vrouw zo ruikt, is er, zoals gynaecoloog Concetta Salvatore zegt, sprake van vaginose, een verstoring van het evenwicht van de bacteriën in de vagina.

Vislucht of niet, vrouwen kunnen zich behoorlijk zorgen maken over de geur van hun vagina. Hoogleraar seksuologie Ellen Laan ziet in haar praktijk veel vrouwen die zich zo onzeker voelen over hoe ze ruiken dat ze orale seks vermijden. „Ik benadruk dan vooral dat als je opgewonden bent, je vagina nóg lekkerder gaat ruiken”, zegt Laan.

De tijd van de gevaarlijke intiemsprays ligt gelukkig ver achter ons, maar in de schappen van de drogist zijn nog altijd geparfumeerde inlegkruisjes te vinden, alsook vaginale spoelingen en speciale zeep, terwijl wassen met water toch echt voldoende is. Sterker nog: wanneer je met meer wast dan water, zegt Ellen Laan, wordt de kans alleen maar groter dat je kwalen als vaginose krijgt.

Het vaginastomen valt goed beschouwd ook in deze categorie. In 2017 was het zelfs even in de mode om Vicks VapoRub vaginaal in te brengen voor het verfrissende effect.

Onzeker door de visgrappen?

Wordt de onzekerheid door mannen en hun visgrappen aangepraat? Als je afgaat op een stuk in The New York Times van gynaecoloog Jen Gunter wel. Nadat zij op haar blog had beschreven hoe haar ex-vriend kritiek had geuit op de geur van haar – gezonde – vagina, en dat blog vervolgens de New York Post haalde, werd ze bestookt met reacties van mannen, die vonden, en dan vat ik het vriendelijk samen, dat ze zich maar eens moest wassen. Ellen Laan merkt juist dat mannen „zich veel minder druk maken over hoe vrouwen ruiken en smaken dan vrouwen zelf”.

Hoe dan ook: een virale vaginageurkaars is in elk geval een manier om het onderwerp bespreekbaarder te maken. Blijft de vraag: hoe ruikt Paltrows kaars (en dus haar vagina)? Als het stomen geen verstorend effect heeft gehad, zou-ie zomaar iets kunnen weghebben van het parfum Boudoir van Vivienne Westwood, die naar verluidt wel nadrukkelijk zou hebben gevraagd iets te maken dat naar ‘onze seksuele geuren’ ruikt – en inderdaad, het komt vaag bekend voor, en heeft in de verre verte niets van vis.

Overigens lanceerde zangeres Erykah Badu in februari een eigen variant: ‘Badu Pussy’-wierook (50 dollar), deels gemaakt uit haar eigen verbrande ondergoed. Te bestellen via de site Badu World Market, maar nu even uitverkocht.

