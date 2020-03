Gerard Dielessen: ‘Niet kunnen sporten op je club, doet je beseffen hoe leuk het eigenlijk is’

Als sport de nieuwe kerk is, dan zou zaterdag de hoogmis zijn. Er sporten in Nederland dan normaal gesproken zo’n 10 miljoen mensen bij ruim 25.000 verenigingen. Maar het blijft komend weekend weer stil op de velden en in de sporthallen, en de zwembaden blijven leeg.

Terwijl de afgelopen weken de aandacht uitging naar de verplaatsing van de Olympische Spelen van Tokio, het EK voetbal en de grand prix in Zandvoort, ging er in Nederland een definitieve streep door alle competities van onder meer het zwemmen, handbal, atletiek, volleybal en basketbal.

Gerard Dielessen, algemeen directeur van sportkoepel NOC-NSF, noemt het een „spannende situatie” voor de Nederlands amateursport. „Het gaat nu even niet om winnen of verliezen, maar dat je gezond blijft. Maar als dit lang gaat duren, zullen er voor sportverenigingen allerlei problemen gaan opspelen. Ik vrees dat het verenigingsleven dan een flinke knauw krijgt.”

Er is verwarring over of er nog gesport mag worden dit seizoen. Sommige bonden hebben alles afgelast, de KNVB houdt nadrukkelijk de optie open dat er nog gevoetbald gaat worden. Waarom schept NOC-NSF geen duidelijkheid en gelast het alle competities af?

„Het is niet aan ons om daarover een beslissing te nemen. Al die competities zijn verschillend, dus de beslissing daarover laten we aan de bonden zelf. Op dit moment gelden de afspraken over sport tot 6 april. Als dat betekent dat er daarna een mogelijkheid is om verantwoord te sporten, dan zou ik dat toejuichen, want sport zorgt voor sociale verbinding, voor een gezonde samenleving. Die weg willen wij niet bij voorbaat afsluiten.”

Denkt u dat er na 6 april weer gesport kan worden?

„Minister Slob [Basis en Voortgezet Onderwijs] heeft inmiddels aangegeven dat de scholen waarschijnlijk dichtblijven na 6 april. Het lijkt me niet reëel dat sportclubs dan wel open kunnen gaan. Maar misschien kunnen er in mei wel weer sportactiviteiten plaatsvinden, ik weet het niet. Dat is aan de medische specialisten in ons land. We horen over anderhalve week meer, dan kan de situatie weer helemaal anders zijn.”

Hoe groot is de impact van de maatregelen tegen het coronavirus op de amateursport?

„Het vermogen van sportclubs om met tegenslagen om te gaan is enorm groot, maar verenigingen kampen met contributieverlies. We schatten dat ze 20 procent minder binnenkrijgen. De amateursport loopt door de sluiting van clubhuizen ook elke maand 30 miljoen euro aan horeca-inkomsten mis. Vaste lasten, zoals huur voor accommodaties en salarissen voor trainers, lopen intussen gewoon door.”

Moeten we vrezen voor sportclubs die failliet gaan en verdwijnen?

„We zijn pas twee weken onderweg in deze crisis, we hebben nog geen signalen dat er clubs in de problemen zijn. Maar het gaat niet alleen om het geld. We moeten ook voorkomen dat verenigingen hun interne samenhang verliezen. Mensen komen niet alleen naar de club om te sporten, maar ook om naar wedstrijden te kijken, voor het sociale contact. Meer dan een miljoen vrijwilligers zetten zich wekelijks in om al die verenigingen draaiende te houden. Dat is er nu opeens niet meer. Dat maakt het systeem fragiel in deze omstandigheden.”

Wat doet NOC-NSF om de problemen aan te pakken?

„We zijn in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over hoe we kunnen voorkomen dat clubs in financiële problemen komen. We kijken of sportclubs in aanmerking komen voor de NOW-regeling [Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud], omdat ze te maken hebben met verlies van inkomsten. We kijken ook naar de mogelijkheid de budgetten van fondsen als het evenementenfonds in te kunnen zetten. En we willen een beroep doen op gemeenten, om de huur voor accommodaties stop te zetten.

„Daarnaast zien we allemaal mooie initiatieven ontstaan. Onze denksportbonden zetten digitaal wedstrijden op, zodat hun leden toch online contact met elkaar kunnen hebben en niet in een sociaal isolement geraken. Leden van TeamNL [olympische sporters] komen met ideeën over hoe je thuis kunt trainen en fit kunt blijven. Zij beseffen ook dat je zonder amateursport geen topsport hebt. Zo biedt deze situatie ook kansen voor de sport.”

Kansen? Hoe legt u dat uit aan de jongetjes en meisjes die lange tijd niet kunnen voetballen, turnen of zwemmen?

„Dat je nu niet kan sporten, doet je beseffen hoe leuk het eigenlijk is. Straks, als het weer kan, ga je dan misschien wel twee in plaats van een keer per week voetballen. Dat is goed voor jou en goed voor onze samenleving.

„De crisis dwingt ons ook na te denken over hoe we sport aantrekkelijker kunnen maken en mensen beter aan ons kunnen binden. Alleen de contributie en het biertje in het clubhuis is niet voldoende. De handbalbond overweegt nu bijvoorbeeld de mogelijkheid om in de zomer te beachhandballen.

„Ik denk dat we door deze crisis dichter bij elkaar komen te staan. Sport kan die verbinding versterken. We zullen vast allemaal sterker uit deze crisis komen, ook de sport zelf.”