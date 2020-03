Franse Oud-bondscoach Michel Hidalgo overleden (87)

De Franse voormalig voetballer en bondscoach Michel Hidalgo is donderdag op 87-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Marseille. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, melden verschillende Franse media. Afgelopen zondag vierde hij nog zijn verjaardag in het bijzijn van familie. Hidalgo was al langere tijd ziek.

In 1984 leidde Hidalgo Frankrijk naar de Europese titel, wat de Franse krant L’Equipe omschrijft als „de eerste grote trofee in het Franse voetbal”. Twee jaar daarvoor behaalden Les Bleus met Hidalgo de vierde plaats op het WK in Spanje.

Hidalgo speelde als profvoetballer tussen 1952 en 1966 voor verschillende teams, waaronder Le Havre, Stade de Reims en AS Monaco. Ook kwam hij een keer uit voor het Franse nationale team. Tussen 1976 en 1984 was Hidalgo bondscoach van het Franse elftal.