Een pandemie is een gevaar voor de democratie

De pandemie is een uitzonderlijke crisis die vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Noodverordening en noodwet zijn populair, vrijheidsbeperking is tegenwoordig zelfs burgerplicht. Voor democratische bespiegeling en kritiek is even weinig ruimte. Het risico van uitzonderingen is dat ze regel worden, dat de noodwet na de crisis niet wordt teruggedraaid.

Het is een bekende strategie. Gebruik een crisis als dekmantel voor bijzondere bevoegdheden, afschaffing van burgerlijke vrijheden, als excuus voor vervolging van andersdenkenden. Beroemd voorbeeld is de brand in de Berlijnse Rijksdag in 1933. Hitler, op dat moment nog kampend met hinderlijke oppositie van links, gebruikte de brand om noodwetgeving door te drukken die de opmaat was tot een persoonlijke dictatuur.

Niet elke bijzondere bevoegdheid die nu wordt ingezet is een Ermächtigungsgesetz in nazistijl, maar waakzaamheid is geboden. Dat geldt voor nette constitutionele democratieën die privacyregels tijdelijk bijbuigen om telefoondata te gebruiken, dat geldt voor regimes die het ook onder gewone omstandigheden niet nauw nemen met de individuele vrijheid. De pandemie zet élk bewind onder druk, stelt elke leider bloot aan de autocratische verleiding.

Om een idee te krijgen hoe groot het gevaar voor de democratie op termijn is, skype ik met Kenneth Roth van Human Rights Watch. Hij onderstreept dat internationaal recht weliswaar de mogelijkheid biedt vrijheden tijdelijk in te perken in een crisis als deze, maar dat veel leiders de angst voor corona misbruiken om hun macht uit te breiden. Ook de recente historie leert ons waakzaam te zijn. „Terrorisme was een waarschuwing. The War on Terror werd gebruikt om Guantanamo en foltering te rechtvaardigen, net als het gebruik van drones en doelgerichte moorden.”

Uusual Suspects

De usual suspects in de statengemeenschap lieten niet lang op zich wachten met verregaande maatregelen. Rodrigo Duterte, sterke man in de Filipijnen, kondigde een staat van beleg af. Xi Jinping, kampioen digitale autocratie, voerde persoonscontrole per app tot nieuwe hoogten. Het is tegenwoordig niet meer nodig voor geüniformeerden op straat ‘Ausweis’ te brullen: je smartphone heeft je al verraden lang voordat de ordetroepen van de moderne staat in zicht zijn. In Europa verbaasde het niet dat juist de Hongaarse premier Orbán een oneindige staat van beleg nastreeft.

Her en der werden, ook klassiek, media aan banden gelegd. In Jordanië en in Zuidoost-Azië, waar onder de dekmantel van strijd tegen nepnieuws coronaberichtgeving werd gemuilkorfd. In brandhaard Wuhan gold meteen na de uitbraak strikte censuur. Singapore en Iran legden tijdelijk internetvrijheid aan banden. In de VS, constateerde Roth, moeten verzoeken om openbaring van overheidsdocumenten (Freedom of Information Act) sinds kort per post ingediend worden, e-mail is niet meer genoeg.

Omstreden regimes werden ook meteen van één probleem verlost: de demonstrant. Want, hoe kwaad je ook bent op de machthebbers, nog maar weinigen durven de straat op te gaan. De massaprotesten in Hongkong, Libanon, Algerije en Irak, die de wereld maanden in hun ban hielden, verstomden. In India werden demonstraties tegen een burgerschapswet die moslims discrimineert verboden. In Tel Aviv werd het nog even geprobeerd, maar een demonstratie tegen het gebruik van telecomdata door een veiligheidsdienst werd uiteengedreven. De boze burger restte niets anders dan de zwarte protestvlag aan het balkon vast te binden.

De crisis is niet alleen een moment voor klassieke, autocratische trucs, ze legt ook de tekortkomingen van leiders met autocratische neigingen bloot. Naast een onafhankelijke pers en onafhankelijke rechters is een democratie de stem van onafhankelijke experts onontbeerlijk. Zeker nu. Het kwam de wereld duur te staan dat Beijing artsen uit Wuhan die al in december alarm wilden slaan, censureerde. De bestrijding van het virus begon daarom zeker drie weken te laat.

Ontkenner-in-chief

Intussen is het adembenemend te zien hoe Trump positieve boodschappen verkoopt die niet op feiten gebaseerd zijn. Hij wil zó graag dat dit probleem ophoudt dat hij het eerst ontkende, toen bagatelliseerde, vervolgens hulp in het vooruitzicht stelde die er niet is en medicijnen en testen beloofde die er niet zijn. Laatste strohalm van de ontkenner-in-chief is de belofte dat met Pasen alles weer normaal is.

Worden de inbreuken op de vrijheid straks netjes teruggedraaid? Roth: „Ik weet niet of India de demonstraties wel weer toestaat. In Moskou worden camera’s opgehangen om te controleren of mensen maskers dragen. Denk je dat die camera’s straks weggehaald worden?”

Corona heeft nog niet met alle tegenkrachten afgerekend. De Amerikaanse viroloog Anthony Fauci corrigeert Trump in diens bijzijn. Hongarije kreeg prompt ruzie met de Raad van Europa en de OVSE. BZ-minister Blok zei, zonder Hongarije te noemen, dat hij met interesse volgt welke maatregelen EU-landen nemen, „ook met betrekking tot hun democratie”.

En demonstranten zijn creatief. In Israël keken honderdduizenden naar een bijeenkomst op Facebook waar ex-directeuren van de veiligheidsdiensten kritiek uitoefenden op premier Netanyahu. En als president Bolsonaro Covid-19 afdoet als een griepje, slaan Brazilianen op potten en pannen om hun frustratie te uiten.

Om corona te overleven zijn ingrijpende maatregelen nodig. Maar ze moeten tijdelijk zijn, proportioneel en transparant. Het mag niet zo zijn dat we straks de pandemie hebben overwonnen en moeten constateren dat de democratie is gemuteerd.

Michel Kerres is geopolitiek redacteur en schrijft tweewekelijks over de wereldorde. Dit is een uitgebreidere versie van zijn column.