Kneden, rijzen, bakken, zo bak je je eigen brood

Welke vijf ingrediënten zou je meenemen naar een onbewoond eiland en wat zou je ermee maken? Deze vraag stond jarenlang aan de basis van een populaire rubriek in de Engelse krant The Guardian. De lijstjes van de ondervraagde chef-koks bevatten steevast niet-al-te-noodzakelijke dingen als champagne, chocolade, lamskoteletjes en pata-negraham en hun exquise recepten deden de lezer hartstochtelijk verlangen naar een poosje verbanning op zo’n eilandje in het midden van het niets.

Opvallend genoeg noemde geen enkele chef ooit meel, gist en zout. Niemand had het over het bakken van brood. Het zal eraan hebben gelegen dat het om een zuiver hypothetische kwestie ging, een gastronomische dagdroom. Want iedereen die dezer dagen noodgedwongen op z’n eigen eilandje zit, zal beamen dat je het op brood een stuk langer volhoudt dan op dure ham en chocola.

Zeker, bakkers en supermarkten zijn (gelukkig!) gewoon open. Maar het kan in deze onzekere tijden beslist geen kwaad om zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn. Wie meel, gist (of baksoda) en zout in huis heeft, hoeft in elk geval voor brood de deur niet meer uit. Bovendien geeft het bakken van brood vreselijk veel voldoening. Helpt het tegen dreigende verveling. Vormt het een nuttige vaardigheid om kinderen te leren. En kneden is natuurlijk ook een prima work-out nu sportscholen gesloten zijn.

Heeft u nog meer redenen nodig? Denk dan eens aan de verrukkelijke warmebakkergeur die vanuit de keuken door het hele huis zal waaieren en iedereen bij wie hij de neus in kringelt voor heel even zal verzoenen met het gedwongen binnen zitten. Vooruit, stroop die mouwen maar op.

Met vallen en opstaan

Leren brood bakken heeft veel weg van leren fietsen. Als in: hoe vaker je het doet, hoe beter je het onder de knie krijgt. En als in: vallen en opstaan hoort erbij. Neemt u dit aan van iemand die menig halfgerezen dan wel ongare baksteen in de vuilnisbak heeft gemieterd. Om het niet te moeilijk te maken voor beginnende bakkers heb ik gekozen voor twee eenvoudige broden: een voedzaam volkorenbrood en een supermakkelijk soda bread.

Het volkorenbrood is een recept van Fred Tiggelman van volkorenbakkerij Hartog’s uit Amsterdam. Het enige dat ik eraan veranderd heb, is de gist. Er moet eigenlijk 20 gram verse gist in, maar aan verse gist is, zeker nu, lastiger te komen. Met 7 gram instant-gist bereik je hetzelfde resultaat. (Voor wie een ander broodrecept wil gebruiken: deel de hoeveelheid verse gist door drie voor de juiste hoeveelheid instant-gist)

Foto’s Claudia van Rouendal Foto’s Claudia van Rouendal

Mocht u ook nergens instant-gist meer kunnen kopen: voor het soda bread heeft u zelfs dat niet nodig. Dit brood rijst door de chemische reactie tussen de dubbelkoolzure soda en het zuur in de karnemelk. Het hoeft niet te worden gekneed en het hoeft ook niet te rijzen, behalve wanneer het in de oven staat, en is dus binnen een uurtje klaar.

In dit recept gebruik ik een deel volkorenmeel, een deel roggemeel en een deel patentbloem, maar daar mag mee gespeeld worden, afhankelijk van wat u lekker vindt of welk meel nog verkrijgbaar is. Soda bread leent zich ook heel goed voor glutenvrije meelsoorten. Een mix van boekweitmeel, teffmeel en rijstmeel bijvoorbeeld levert een lekker brood op.

Het kneden doe je om de gluten in het meel te activeren. Die gluten moeten een stevig netwerk gaan vormen, zodat het brood kan rijzen. Duw het deeg steeds van je af en haal het weer naar je toe. Doe dit het liefst met één hand, zodat je de andere schoonhoudt om zo nodig extra water of bloem toe te voegen.

Foto’s Claudia van Rouendal

Kneden in een keukenmachine met deeghaak kan ook. Gebruik daarvoor een lage stand en haal (ongeveer) een derde van de kneedtijd af. Het deeg is klaar wanneer het mooi zijdeachtig glanst en zo soepel aanvoelt als de muis van je hand wanneer je het puntje van je wijsvinger ontspannen tegen het puntje van je duim zet.

Rijstijd

Het rijzen van gistbrood moet het liefst gebeuren op een warme, tochtvrije plek. Bakkers hebben hiervoor speciale rijskasten, maar in de praktijk gaat het ook prima bij kamertemperatuur. Halverwege de rijstijd wordt het deeg platgeduwd, zodat een deel van de koolzuurgassen kan ontsnappen. Als je dit niet doet, overrijst het deeg en kan het brood in de oven scheuren.

Foto’s Claudia van Rouendal

Wie een elektrische oven heeft, kan er al bij het voorverwarmen een schaaltje water in zetten. Dit zorgt voor een goede vochtigheidsgraad. Gasovens zijn sowieso vochtiger, dus daarbij is dat niet nodig. Brood is gaar wanneer je erop klopt en je een hol geluid hoort.

Versgebakken brood bewaar je het beste in een papieren zak of gewikkeld in een schone theedoek. Liever geen plastic zak dus, behalve wanneer je het brood wilt invriezen. Een nadeel van soda bread is dat het snel uitdroogt en ook niet bepaald opknapt van bewaren in de vriezer. Eet dit brood daarom het liefst op de dag dat u het gebakken heeft.

Hartog’s volkorenbrood

Voor 1 brood:

500 g volkoren meel

10 g zout

350 - 400 ml koud water

7 g instant-gist Verder nodig:

Schone theedoek

Broodbakblik (24 – 26 cm), ingevet met plantaardige olie 1. Meng het meel en het zout in een bergje op het werkblad. Maak in het midden een ring van 20 cm doorsnede en giet er 300 ml water in. Strooi de gist erover uit. Roer met de vingers tot de gist is opgelost. Meng het meel beetje bij beetje door het gistmengsel tot het goed gemengd is. 2. Kneed het deeg en voeg tijdens het kneden beetje bij beetje nog 50 - 100 ml extra water toe. Je merkt vanzelf wanneer het water niet langer wordt opgenomen. Blijf 15 minuten kneden. Het deeg moet vochtig en soepel (sponsachtig) aanvoelen maar mag niet meer plakken. 3. Maak van het deeg een bal, wikkel deze losjes in een vochtige warme theedoek en laat 45 minuten op een tochtvrije plaats rijzen tot het een derde in volume is toegenomen. 4. Haal het deeg uit de theedoek en druk het plat. Maak van het deeg opnieuw een bal. Maak de theedoek opnieuw vochtig met warm water, wikkel het deeg er weer in en laat nog eens 45 minuten rijzen. 5. Haal het deeg weer uit de theedoek en druk het plat, tot een rechthoekige lap met dezelfde lengte als het bakblik. Rol de lap op en vlij met de naad naar beneden in het bakblik. Dek af met een warme vochtige theedoek en laat nog minimaal 30 minuten narijzen tot het een derde in volume is toe genomen. 6. Verwarm de oven voor op 220 graden. 7. Schuif het brood erin en verlaag de oventemperatuur naar 200 graden. Bak het brood 35 – 40 minuten. Stort het brood en laat het afkoelen op een rooster.

Sodabread

Voor 1 brood:

250 g volkorenmeel

85 g roggebloem + 115 g patentbloem (of 200 g patentbloem)

1 tl zout

1½ tl baksoda (dubbelkoolzure soda)

350 - 400 ml karnemelk Verder nodig:

Bakplaat bekleed met bakpapier

Schone theedoek 1. Verwarm de oven voor op 230 graden. 2. Zeef de drie soorten meel, het zout en de dubbelkoolzure soda boven een ruime kom. Meng met een houten lepel en maak in het midden een kuiltje. Giet er 350 ml karnemelk bij. Roer van binnen naar buiten tot een samenhangend deeg. 3. Ga nu verder met één hand. De truc bij soda bread is om zo weinig mogelijk te kneden; stop zodra de boel samenhangt. Voeg zo nodig meer karnemelk toe. 4. Leg het deeg op een met meel bestoven werkvlak. Draai het met twee handen om en om, tot een afgeplatte ronde bal. Leg die op de bakplaat en kerf met een mes een kruis in de bovenkant. 5. Bak het brood in ongeveer 40 minuten gaar. Breng na de eerste 15 minuten de oventemperatuur terug naar 200 graden. 6. Leg het brood op een rooster en dek af met een iets vochtige, schone theedoek en laat afkoelen.

Zuurdesem

Er is nog een manier om brood te laten rijzen: zuurdesem, een door middel van melkzuurbacteriën en natuurlijke (in de lucht aanwezige) gisten gefermenteerd deeg. Zuurdesem maken, vergt geduld en doorzettingsvermogen, want het zogenaamde zetsel, het papje van bloem en water waarmee de fermentatie wordt gestart, wil nog weleens gaan schimmelen in plaats van netjes verzuren. Maar als er één moment is om te proberen het onder de knie te krijgen, is het misschien wel nu. Zie voor instructies bijvoorbeeld een van de vele filmpjes van bakker Edwin Klaassen op YouTube.

NRC Handelsblad van 28 maart 2020