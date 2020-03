De winnaars van de Nature TTL-fotoprijs van het jaar

Elk jaar organiseert Nature TTL, een website voor natuurfotografen, een internationale wedstrijd. De winnaar van dit jaar is Florian Ledoux met zijn foto 'Above the crabeater seals'. Ledoux is een Franse fotograaf die zich heeft gespecialiseerd in de poolgebieden. In totaal waren er voor de editie van 2020 meer dan 7.000 inzendingen uit 117 landen.