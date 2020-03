De tijd begint te dringen voor daklozen

NRC spreekt de komende tijd met twaalf mensen die in de frontlinie staan van de corona-epidemie. Van arts tot ondernemer, van schoolbestuurder tot supermarkthouder. Wat maken zij mee? Wat zijn hun zorgen? Hoe houden ze de moed erin?

Eerder deze week viel het Luc Tanja opeens op: er heeft zich een nieuw liefdeskoppel gevormd bij de daklozenopvang van het Leger des Heils in Almere Haven. „Een jongen en een meisje”, zegt de afdelingsmanager. „Hartstikke verliefd.”

Het komt door de coronacrisis, denkt hij. Sommige bewoners trekken meer naar elkaar toe. Ze ondervinden steun aan elkaar in moeilijke tijden. „Maar ik zie ook het tegendeel”, zegt Tanja. „Toegenomen irritaties en gedoe. Laatst kreeg een van onze medewerkers zelfs een klap.”

Wat doe je met bewoners die verslaafd zijn en met regelmaat in groepjes – want: veiliger – naar buiten gaan om drugs te kopen?

Normaal wordt niet getornd aan de huisregels: bewoners die medewerkers fysiek aanvallen, worden meteen uit de opvang verwijderd. Maar nu is dat ingewikkeld, zegt hij. Niet alleen is uithuisplaatsing in strijd met de nieuwe overheidsmaatregelen – mensen moeten zo veel mogelijk binnen blijven – maar ook uit menselijk oogpunt wil hij dat nu niemand aandoen. „We hebben de persoon in kwestie maar geruild met iemand van een andere afdeling. Waarmee we marchanderen met onze eigen regels, maar het is even niet anders.”

Ook in andere opzichten is het schipperen voor Tanja, nu de maatregelen rond social distancing zijn aangescherpt. Want wat doe je met bewoners die verslaafd zijn en met regelmaat in groepjes – want: veiliger – naar buiten gaan om drugs te kopen? „Die lopen het risico op een boete”, zegt hij. „Zeker als het tot een totale lockdown zou komen.”

Tegen zijn dertien medewerkers – nachtwakers en (groeps)begeleiders – is hij zo eerlijk mogelijk; dit zijn de gevaren en dit staat ons mogelijk nog te wachten. Oplossingen heeft hij niet altijd, zegt Tanja, maar hij probeert wel zo goed mogelijk te inventariseren tegen welke problemen bewoners aanlopen. Mocht het kabinet met nieuwe maatregelen komen, dan is hij zo goed mogelijk voorbereid.

Wat ook niet meezit is dat de daklozenopvang in Almere Haven klein behuisd is: zestien kamers voor 27 bewoners. Velen van hen delen een kamer, die soms niet groter is dan drie bij vijf meter. „De daklozenopvang is een van de weinige plekken waar mensen tijdens deze crisis nog in groepen mogen worden opgevangen”, zegt Tanja. „Dat levert gevaarlijke situaties op, voor bewoners én personeel.”

In Almere Haven zijn nog geen coronabesmettingen vastgesteld, maar bij andere locaties van het Leger des Heils wel. Tanja hoopt dat de nieuwe campagne van het Leger des Heils, die donderdag van start gaat, snel extra opvangplekken gaat opleveren. „De tijd dringt”, zegt hij.