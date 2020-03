De series van week 13: de krankzinnige docu Tiger King en veel criminele praktijken

Voor alle thuiszitters hebben we een bingegids met 22 essentiële tv-series gemaakt. Maar er worden ook nog veel nieuwe dingen gelanceerd. Een selectie van de meest interessante titels.

Tiger King

Tijgers, bigamie en moord. Veel mensen vinden momenteel afleiding bij een krankzinnige true crime-docuserie. Tiger King vertelt het verhaal van een exentrieke dierentuin-eigenaar die zichzelf Joe Exotic noemt. Zijn jarenlange vete met de baas van een dierenrechtenorganisatie vormt de rode draad, maar de serie neemt een reeks bizarre zijpaden. Netflix, zeven afleveringen.

Unorthodox

Een jonge vrouw breekt met de ultraorthodoxe Joodse gemeenschap waarin ze opgroeide. Deborah Feldman wordt op zeventienjarige leeftijd uitgehuwelijkt, maar weet uiteindelijk te ontsnappen. Ze bouwt een nieuw leven op in Berlijn, waar ze bij een groep muzikanten woont. Maar het verleden laat haar niet los. Netflix, vier afleveringen.

Mocro Maffia 2

Het nieuwe seizoen van Mocro Maffia verscheen vervroegd op Videoland. De rauwe misdaadserie over de cocaïnehandel in Amsterdam richt zich in het tweede seizoen ook op de internationale industrie. Videoland, zeven afleveringen.

Ozark 3

Meer criminele praktijken zien we in seizoen 3 van Ozark. Jason Bateman en Laura Linney zijn terug als een echtpaar dat verzeild is geraakt in drugshandel. Netflix, tien afleveringen.

Hillary

Hillary Clinton vertelt haar kant van het verhaal in een nieuwe docuserie. Maker Nanette Burstein kreeg „ongekende toegang” tot de vrouw die bijna president van de VS werd. NPO Plus, vier afleveringen.