CPB: mogelijk forse krimp en ook hoge werkloosheid

De Nederlandse economie krimpt dit jaar mogelijk met bijna 8 procent. Als de huidige contactmaatregelen echter niet langer dan drie maanden duren en de productiecapaciteit overeind wordt gehouden begint het herstel in het najaar en groeit de economie in 2021.

Dat is de verwachting van het Centraal Planbureau (CPB). Donderdag publiceerde het bureau prognoses over de economische gevolgen van de coronacrisis.

De uitbraak van het coronavirus leidt zeker tot een recessie, aldus het CPB. Omdat de omvang van de economische gevolgen onzeker is, werkten de onderzoekers vier scenario’s uit. Het CPB keek wat er gebeurt als de huidige maatregelen drie, zes of twaalf maanden van kracht blijven, al dan niet versterkt door de gevolgen van ingrijpen in het buitenland of andere factoren die het financiële systeem verder onder druk zetten.

Alle scenario’s voorzien een recessie – in slechts één scenario zal die minder zwaar zijn dan die in 2008 en 2009. Als de huidige maatregelen een jaar van kracht blijven, de financiële sector in de problemen komt én de situatie in het buitenland slecht blijft, voorziet het CPB anderhalf jaar recessie en ook in 2021 een krimp van 2,7 procent. De werkloosheid stijgt in het slechtste scenario tot 9,4 procent.

Welke van de scenario’s het waarschijnlijkst is, willen de rekenaars van het CPB niet zeggen. „We weten nog niet hoelang de huidige maatregelen van kracht moeten blijven, en ook de precieze doorwerking op de economie kennen we niet, omdat dit soort maatregelen nog niet eerder zijn vertoond”, zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp in een verklaring bij de cijfers. „Naarmate de contactbeperkingen langer duren en dieper ingrijpen, neemt de kans op problemen in het financiële systeem toe en zal de recessie ook in andere landen dieper worden, waardoor het herstel weer verder vertraagt.”

Regeringen en centrale banken wereldwijd hebben grote steunpakketten aangekondigd om de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. Recent stemde de Amerikaanse Senaat in met een steunpakket van 2.000 miljard dollar. Wereldhandelsorganisatie WTO en het Internationaal Monetair Fonds verwachten een recessie met meer banenverlies dan door de financiële crisis van 2008.