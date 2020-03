Europees Parlement stemt in met miljardensteun

Lees ook: Regeringsleiders kijken elkaar alleen virtueel in de ogen

Het tweede voorstel waarmee het Europees Parlement instemde, is de inzet van het EU-Solidariteitsfonds. Dat is normaal gesproken bestemd voor natuurrampen, maar kan nu ook worden gebruikt door lidstaten die hard getroffen zijn door Covid-19. Er wordt maximaal 800 miljoen euro uitgekeerd.

Een van de voorstellen is het Coronavirus Response Investment-initiatief, waarbij er 37 miljard euro wordt vrijgemaakt uit de EU-begroting. Lidstaten kunnen dat vrijgemaakte geld gebruiken om hun zorgstelsels, investeringsfondsen en de arbeidsmarkt overeind te houden. Voor Nederland is 25 miljoen euro beschikbaar.

Welkom in een nieuw blog

Welkom in een nieuw blog over de uitbraak van het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt. Hier houdt NRC de laatste ontwikkelingen bij over de pandemie. Een korte samenvatting van het belangrijkste nieuws van donderdag: