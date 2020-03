Mijn dochter komt logeren. Aangezien ze allergisch is voor katten en honden en wij twee honden hebben, ga ik anti-allergiepillen halen. Bij de lokale drogist aangekomen vraag ik, op 1,5 meter afstand, of ze allergiepillen hebben voor honden en katten. Antwoordt de hulpvaardige caissière „Nee, we hebben ze alleen voor mensen.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl