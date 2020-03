Aanslagpleger Christchurch bekent schuld

De verdachte van de aanslag op moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch heeft donderdagochtend lokale tijd schuld bekend. De 28-jarige Australiër Brenton Tarrant schoot vorig jaar maart 51 mensen dood en ontkende eerder nog alle betrokkenheid, terwijl hij tijdens de schietpartij wel live video’s uitzond op Facebook.

Lees ook: De dader was verslaggever van zijn eigen terreurdaad

Maar nu zei hij via een videoverbinding tegen de rechtbank van Christchurch dat hij schuldig is aan alle aanklachten. Naast moord op 51 mensen wordt hij ook beschuldigd van terrorisme en veertig pogingen tot moord. Vanwege de lockdown die in Nieuw-Zeeland geldt door het coronavirus waren Tarrant en zijn advocaten volgens de BBC niet fysiek aanwezig in de rechtbank en was er ook geen publiek welkom.

Vlak voor de aanslag die vorig jaar de hele wereld schokte, publiceerde Tarrant een manifest van 74 pagina’s waarin hij schreef over omvolkingstheorieën. Hij was ook al eerder bij de politie bekend om zijn extremistisch-racistische ideeën. Tarrant had een wapenvergunning en heeft alle vijf wapens die hij gebruikte bij zijn aanslag op de moskeeën op legale wijze aangeschaft.

Door zijn schuldbekentenis gaat de rechtszaak die op 2 juni zou beginnen niet door. Hij is nu veroordeeld voor alle aanklachten de bijbehorende straf volgt later dit jaar.

Volgens premier Jacinda Ardern zullen de nabestaanden opgelucht zijn door de verklaring van Tarrant, meldt The Guardian: „De schuldbekentenis zal voor wat opluchting zorgen bij de vele mensen van wie het leven door de gebeurtenissen op 15 maart kapot is gemaakt.”

Tarrant schoot vorig jaar in de centrale gebedsruimte van de Masjid Al Noor Moskee zijn wapens leeg en reed daarna door naar een andere moskee om nog meer mensen te doden, terwijl hij onderweg voorbijgangers neerschoot. Hij kon later door twee politieagenten worden gearresteerd.