Zeker 25 doden bij gijzeling in sikhtempel Kabul

In een sikhtempel in de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben gewapende mannen woensdag zo’n honderdvijftig mensen urenlang gegijzeld. Daarbij zijn zeker 25 doden en meerdere gewonden gevallen, meldt persbureau AFP. Het pand werd omsingeld en daarna binnenvallen door veiligheidstroepen van de Afghaanse overheid, die alle aanvallers hebben gedood. De aanslag is opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat.

Een onbekend aantal aanslagplegers drong ‘s morgens vroeg tijdens een religieuze bijeenkomst binnen in de tempel, in het hart van de oude stad van Kabul. Bij het gebed zouden ook families met kinderen aanwezig zijn geweest. Tijdens de gijzeling was enige tijd onduidelijk hoeveel mensen zich nog in het gebouw bevonden. „Sommige mensen hebben zich in de tempel verborgen en hun telefoons uitgeschakeld”, zei een vertegenwoordiger van de sikh-gemeenschap in het Afghaanse parlement tegen AFP.

Twee jaar geleden was er ook een aanslag van IS-aanhangers op sikhs in de Afghaanse provincie Nagarhar, toen kwamen er negentien mensen om het leven. Sikhs geloven dat er één God is en prediken verdraagzaamheid richting andersgelovigen. De goeroe Nanak is de grondlegger van het sikhisme, dat ontstond in de vijftiende eeuw in Punjab, een regio die momenteel is verdeeld door India en Pakistan.