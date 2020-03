Wat zijn de lessen van de Spaanse griep?

Van Kansas tot Samoa en van Kaapstad tot Madrid: de Spaanse griep kostte in 1918 wereldwijd tientallen miljoenen mensen het leven. Dat soldaten in oorlogstijd dicht op elkaar gepakt zaten en over grote afstanden reisden, hielp niet mee. Wat zijn de parellelen tussen de situatie toen en de huidige uitbraak van Covid-19? Kunnen we nu iets leren van hoe er toen werd gereageerd op de Spaanse griep?

