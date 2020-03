Op het bospad zien wij in de verte een man aankomen met een hond aan een hele lange lijn. Zoals bij iedere wandelaar die we die dag tegenkomen volgen wij de instructies van het RIVM op. Voordat we elkaar passeren duiken wij de berm in om een veilige afstand te houden.

„U hoeft niet bang te zijn hoor. Hij doet niets”, zegt de man geruststellend.

