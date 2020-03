Vrees voor smetvrees

Albert Heijn had onder het motto ‘We doen het samen’ de 70-plussers uitgenodigd om ’s ochtends tussen 07.00 en 08.00 uur hun boodschappen te doen. „Voordat de winkel opengaat voor alle klanten.” Hoe laat? Tussen 07.00 en 08.00.

Die oudjes liggen deze dagen al lang genoeg in hun nest te rotten, moet Albert gedacht hebben. Willen ze graag overleven? Dan moeten ze er iets voor overhebben.

Gedreven door journalistieke nieuwsgierigheid toog ik met mijn vrouw in alle vroegte naar Albert. De andere oudjes uit de buurt waren zo verstandig geweest zich nog eens lekker in de klamme lappen te wentelen, want er was vrijwel niemand in de winkel, afgezien van een jong stelletje waarvoor de uitnodiging juist niet bedoeld was.

Wij hadden verwacht dat Albert voor zijn oude klantjes alle schappen rijkelijk zou hebben aangevuld, maar dat viel niet overal mee; vooral die voor het wc-papier waren nog steeds leeg. Zou die belofte van premier Rutte aan het Nederlandse volk („We kunnen tien jaar poepen!”) wel helemaal reëel zijn?

Shoppen in zo’n lege supermarkt heeft in deze barre virustijden het grote voordeel dat je niet beducht hoeft te zijn voor mensen die graag in je nek hijgen. De ongerustheid daarover heeft een nogal schadelijk effect op mijn sociale welbevinden, merk ik. Al die, overigens terechte, waarschuwingen van de autoriteiten en de deskundigen beginnen hun tol te eisen. En niet alleen bij mij.

Mensen houden elkaars bewegingen op straat achterdochtig in de gaten, ze deinzen terug of wijken uit. Een vrouw drukte zich bij mijn nadering met de rug tegen een gevel, roepend: „Anderhalve meter!” , hoewel ik geen enkele behoefte had getoond om de afstand te verkleinen. En wie in het openbaar zelfs maar durft te kuchen, wordt bejegend als een zedendelinquent.

Coronavrees dreigt coronawaan te worden. De vrees die ik nog het meest vrees is de smetvrees. Ik heb me laten vertellen dat lijders aan smetvrees zich sinds de opmars van het coronavirus radeloos bij de psychiater melden. Zij durven geen hand meer uit te steken en geen voet meer neer te zetten. Elke aanraking van een mens of ding kan hun ondergang betekenen. Zij zijn daar altijd bang voor geweest, maar ze weten het nu heel zeker, want iedereen zegt het: het onzichtbare kwaad is onder ons. (Lévi Weemoedt heeft een huiveringwekkend verhaal over zijn smetvrezende moeder geschreven: ‘Sniffy’ in De scherven van het geluk).

Smetvrees is een dwangstoornis die gekenmerkt wordt door dwangmatige gedachten en handelingen. De smetvrezende probeert voortdurend smetten te vermijden, ze beheersen zijn hele leven. Enkele van die dwanghandelingen, zoals beschreven in de psychiatrische vakliteratuur: het voortdurend wassen van de handen, het mijden van mensen en voorwerpen, het zoeken van afzondering. Handelingen dus die ons nu van hogerhand worden aangeraden, zelfs opgelegd.

Van smetvrees ga je krampachtig leven. Dat wil ik niet, maar of je het wilt of niet, het kan je gebeuren. Je hand raakt iets aan, een mens raakt jou aan, je voelt een adem, een geur waait je tegemoet – en je vraagt je af: kan het virus zijn overgesprongen? Was het anderhalve meter of toch minder?

Het is duidelijk: we móéten dat virus bij de kladden grijpen – anders hebben we geen leven meer.

