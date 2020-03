Turkije klaagt twintig Saoediërs aan voor moord op Khashoggi

Justitie in Turkije gaat twintig Saoediërs aanklagen op verdenking van betrokkenheid bij de moord op journalist Jamal Khashoggi. Onder de verdachten zijn het voormalig vice-directeur van de Saoedische veiligheidsdienst, Ahmed al-Asiri, en een oud-adviseur van het Saoedische koninklijk huis, Saud al-Qahtani. Washington Post-journalist Jamal Khashoggi werd in 2018 in Istanbul vermoord in de ambassade van Saoedi-Arabië.

Volgens justitie heeft Al-Asiri zich schuldig gemaakt aan „moord met voorbedachten rade en met monsterlijke bedoelingen”. De andere verdachten is ook moord ten laste gelegd. Geen van de verdachten zijn momenteel nog in Turkije. De gedaagden zijn geïdentificeerd op basis van ooggetuigenverklaringen en mobiele telefoongegevens, waarmee hun aanwezigheid in de Turkse ambassade ten tijde van de moord kon worden vastgesteld. Ook zijn Khashoggi’s telefoon, laptop en iPad geanalyseerd.

Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de Turkse aanklachten. In december heeft de oliestaat elf mannen aangeklaagd en vijf van hen ter dood veroordeeld vanwege de moord op Khashoggi. De twee mannen die nu verdacht worden van de moord zaten daar niet bij. Saoedi-Arabië zei destijds dat er geen aanwijzingen waren dat Al-Asiri of Al-Qatani iets met het misdrijf te maken hadden.

Verschillende westerse overheden en de Amerikaanse inlichtingendienst geloven dat Khashoggi is vermoord in opdracht van de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. Dit hebben de Saoedische autoriteiten altijd ontkend.