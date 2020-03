Tickets van tienduizenden euro’s voor vlucht naar huis

Ze sliepen afwisselend, zodat een van hen altijd de websites van de luchtvaartmaatschappijen in de gaten kon houden. Steeds als er twee tickets vrijkwamen en ze wilden boeken, vloog de website uit de lucht: plaats vergaan. Zo ging het dag in, dag uit. De meest absurde bedragen kwamen voorbij: 18.000 euro voor twee vluchten van San José in Costa Rica naar Amsterdam. Hun reisorganisatie Kilroy gaf geen gehoor.

Eindelijk kregen Quintijn (25) – hij wil niet met zijn achternaam in de krant vanwege zijn privacy – en zijn vriendin twee tickets naar huis te pakken. Eerst met de Amerikaanse KLM-partner Delta naar Atlanta in de VS en dan met KLM naar Amsterdam. Kosten: bijna 5.000 euro per ticket.

Gestrande Nederlanders vliegen voor torenhoge bedragen terug naar huis. Luchtvaartmaatschappijen en het ministerie van Buitenlandse Zaken zetten alles op alles hen op te pikken, vooral waar grenzen sluiten of al dicht zijn, maar de repatriëring kan nog weken of maanden duren. Dus krijgen reizigers het advies: wacht niet op ons, grijp je kans.

Lees ook: Vooral de ‘totaalvakantie’ kost touroperators nu bakken met geld

Voor sommige vluchten gingen de prijzen afgelopen week twintig keer over de kop. Ook in Peru, waar het luchtruim inmiddels gesloten is, werden tickets naar Europa aangeboden voor 12.000 euro.

Toen Quintijn en zijn vriendin drie weken geleden aan hun vakantie in Costa Rica begonnen, waren er vrijwel geen besmettingsgevallen in Midden-Amerika. Sindsdien is de situatie snel verslechterd. Buurland Panama sloot plotseling het luchtruim. Ook in Costa Rica geldt sinds vorige week een inreisverbod, waardoor alleen nog lege vliegtuigen kunnen landen om reizigers op te halen. Vanaf komende zaterdag stopt KLM helemaal met vluchten naar hoofdstad San José.

Honderden Nederlanders

Het stel wil zo snel mogelijk terug naar Nederland. „Tickets worden steeds per twee of drie stoelen vrijgegeven”, vertelt Quintijn. „Maar we zitten hier met honderden Nederlanders die graag weg willen.”

Maandag lanceerde het ministerie van Buitenlandse Zaken een website voor de repatriëring van gestrande reizigers. Tegen een vast tarief – 300 euro binnen Europa, 900 euro daarbuiten – worden reizigers zonder reisorganisatie teruggehaald. Woensdagavond hadden zich al circa 15.000 Nederlanders gemeld. KLM haalt zo veel mogelijk reizigers op, voor een vaste prijs van 600 euro.

Toch zijn de dure tickets van Quintijn volgens Buitenlandse Zaken een verstandige aankoop geweest. Garantie op (snelle) terugkeer is er niet. Dinsdag informeerde de Nederlandse ambassade in Costa Rica Nederlandse reizigers over een extra vlucht naar Amsterdam, voor mensen die zich eerder al bij de ambassade hadden gemeld. Die nacht werden Quintijn en zijn vriendin gebeld door KLM. Ze kunnen toch mee met de rechtstreekse vlucht, in plaats van met de dure vlucht. Ze vertrekken donderdag.