Surinaamse banken staken uit protest tegen valutawet

Personeel bij een aantal banken in Suriname heeft dinsdag het werk neergelegd uit protest tegen een nieuwe valutawet. De wet, die ervoor moet zorgen dat de Surinaamse dollar (SRD) in waarde stijgt, gaat volgens de banken zijn doel voorbij en is bovendien op een onjuiste manier door het parlement gewerkt.

Bij veel winkels in Suriname worden nog dollars en euro’s aangenomen, omdat de SRD sterk in waarde is gedaald. Met de wet wordt banken verboden om nog langer contante transacties te doen in vreemde valuta, zoals dollars of euro’s. Volgens de regering zal dit de waarde van de eigen SRD weer laten stijgen. De Surinaamse Bankiersvereniging, waar de meeste stakende banken bij zijn aangesloten, vindt dat het probleem juist bij het financiële en monetaire beleid ligt van president Desi Bouterse.

De wet werd in de Surinaamse assemblee aangenomen tijdens een extra lange plenaire sessie. Tot onvrede van de banken werden daarbij nieuwe delen aan de wet toegevoegd, zonder dat zij daar vooraf inzage in hadden gekregen.

100 miljoen verdwenen

Nadat op maandag een laatste overleg tussen de banken en president Desi Bouterse op niets was uitgelopen, gaven bankmedewerkers dinsdagmiddag gehoor aan de oproep van de bonden en legden het werk neer. Het gaat om de Hakrinbank, Finabank, Republic Bank, De Surinaamsche Bank, GODO, Surichange Bank, VCB en Trustbank Amanah.

Het is al langer onrustig rondom het Surinaamse bankwezen. Vorige maand braken protesten uit in hoofdstad Paramaribo toen bleek dat 100 miljoen Amerikaanse dollar (ruim 90 miljoen euro) van Surinaamse spaarders verdwenen was uit de kasreserves van de Centrale Bank van Suriname.

De 27-jarige ondernemer Stephano Biervliet leidt de protesten. President Desi Bouterse wilde wedden: wie krijgt de meeste mensen op de been?