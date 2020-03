Stage in het buitenland werd een ‘rollercoaster’

Toen er nog weinig aan de hand leek te zijn, vertelt de Harderwijkse, vertrok ze naar een aloëveraplantage waar lichaamsverzorgende producten worden gemaakt. Toen er nog weinig aan de hand leek te zijn, vertelt ze, vertrok ze naar een aloë veraplantage waar lichaamsverzorgende producten worden gemaakt. „Maar al de eerste dagen was het hier chaos. Ook hier brak het coronavirus uit bij enkele mensen en vooral thuis was er veel aan de hand. De onzekerheid was groot en bijna alle veertig bewoners van mijn studentenhuis besloten te vertrekken. Gelukkig gooide Curaçao zijn grenzen meteen dicht. Mijn ouders zeiden ‘Blijf lekker, je zit daar veiliger dan in Nederland’.”

„School adviseerde me juist om terug te gaan. Het was moeilijk. Er was veel onzekerheid en stress om de juiste keuze te maken. Ook gingen er alleen heel dure vluchten terug naar Nederland, die we zelf moeten financieren. Ik had voor deze stage hard gespaard en ik keek al maanden uit naar dit avontuur. En op het bedrijf is genoeg te doen. We maken onder andere een desinfecterende gel, die goed is om je handen mee te wassen tegen corona. Mijn school vond het uiteindelijk goed dat ik zou blijven maar dan wel op m’n eigen verantwoordelijkheid. Ik heb daarvoor iets moeten ondertekenen. Omdat alle andere studenten wel naar huis gingen, zou ik in mijn eentje in het grote huis zitten. Het studentenhuis ligt in de wijk Punda en die is niet altijd veilig. Ze zijn daar niet te beroerd om je te overvallen, zeker in deze tijden omdat Curaçao afhankelijk van toerisme is en de mensen geen inkomen hebben. Gelukkig heeft mijn baas me een onderkomen bezorgd naast de plantage. Anders was ik absoluut naar huis vertrokken. Nu zit ik veilig. Er wordt goed op me gelet en ik kan mijn stage afmaken zonder studievertraging op te lopen. Ik heb eigenlijk geluk bij ongeluk gehad.”

Maxime Pascaud (20) Spanje

De studente uit Veenendaal had haar studentenkamer in Utrecht opgezegd om in Valencia aan de slag te gaan bij een bedrijf dat buitenlandse stages regelt. „Ik probeerde bij dat bedrijf een stage te regelen, toen mij werd gevraagd om daar te komen werken.” Ze vertrok samen met haar moeder en zus uit Nederland voor een week vakantie en daarna zou zij achterblijven. „De eerste week was hartstikke gezellig”, vertelt ze via de telefoon vanaf de luchthaven van Barcelona. „We hebben genoten van het festival Las Fallas, dat hier elk jaar wordt gehouden. Maar toen werd ineens de noodtoestand uitgeroepen. Het festival werd afgelast. Mijn moeder en zus konden nog een fatsoenlijke vlucht naar huis nemen.”

Wat er daarna gebeurde, is „een rollercoaster”, vertelt ze „Het was niet duidelijk of ik voor het bedrijf kon blijven werken. Op vrijdag de dertiende werd de noodtoestand afgekondigd en op zaterdag waren de supermarkten bijna leeg en op zondag zijn de winkels dicht. Ik heb vier liter cola gekocht want al het water was op. Ook alle pasta en rijst was weg, uiteindelijk ben ik met een courgette en een pak tomatenpuree het weekeinde doorgekomen. Ik zat alleen in een studentenhuis en wilde heel graag naar huis.”

Ze heeft een bus kunnen nemen van Valencia naar Barcelona. „We moesten zo veel mogelijk uit elkaar zitten.” Daar heeft ze haar moeder getroffen, die was teruggevlogen om met haar naar Nederland te reizen.

Moeder Elly Visser: „We hebben hulp gevraagd aan Buitenlandse Zaken en van de ANWB en Eurocross. Niemand kon ons helpen. We moesten het zelf regelen, werd er gezegd. Ik heb geprobeerd een auto te huren. Daar kostte ineens 1.000 euro meer. Ik heb transportbedrijven gebeld of ze kon meerijden. Uiteindelijk is het gelukt om vliegtickets te boeken. Ik zal blij zijn als we straks in het vliegtuig zitten.” Enkele uren later zitten ze in een auto, vanaf de luchthaven Brussel opgehaald door een vriendin. „Zit nu lekker veilig”, whatsappt Maxime. „Ben heel blij dat alles goed is gegaan.”