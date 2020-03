Staat moet schadevergoedingen betalen voor executies Zuid-Sulawesi

De Nederlandse Staat moet schadevergoedingen betalen aan nabestaanden van elf Indonesische mannen die door Nederlandse militairen zijn doodgeschoten tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. De executies vonden tussen 1946 en 1947 plaats op het eiland Celebes, het huidige Sulawesi.

Volgens de rechter staat het vast dat elf mannen standrechtelijk werden geëxecuteerd in de zuidelijke regio van het eiland. Dit gebeurde bij de massa-executie bij het koninkrijk Suppa op 28 januari 1947, in de regio Bulukumba en in het district Sidenreng Rappang. In één geval ging het om een willekeurige man.

Koning Willem-Alexander verraste begin maart door excuses aan te bieden: Onverwachte excuses stuiten op waardering en woede

Aan één van de nabestaanden, die zijn vader voor zijn ogen doodgeschoten zag worden, is 10.000 euro immateriële schadevergoeding toegekend. In totaal krijgen acht weduwen en drie kinderen een materiële schadevergoeding toegekend, die het wegvallen van inkomen moet compenseren. De Staat moet vergoedingen betalen van 123 tot ruim 3.600 euro.

De hoogte van de materiële schadevergoeding werd bepaald door documenten die nabestaanden moesten aanleveren. De rechtbank hoorde in totaal 36 getuigen via een videoverbinding. Ook werd met behulp van een historicus het geleverde bewijs beoordeeld.

Op 10 maart bood koning Willem-Alexander namens Nederland excuses aan voor de geweldsontsporingen van Nederlandse militairen in Indonesië, onder meer tijdens de politionele acties. Dat deed hij tijdens een staatsbezoek aan Indonesië.