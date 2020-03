Poetin spreekt 140 miljoen Russen toe: ‘Denk niet dat dit ons niet kan raken’

De afgelopen weken leek Rusland de dreiging van het coronavirus vooral als buitenlands probleem te beschouwen, maar inmiddels lijkt ook het Kremlin doordrongen van een mogelijke medische en financiële catastrofe.

Woensdag wendde president Poetin zich, voor het eerst sinds de uitbraak, in een speciale video-toespraak tot de 140 miljoen Russen in zijn land. Daarin riep hij alle burgers van het land op thuis te blijven, discipline en solidariteit te tonen en vooral de instructies uit de gezondheidszorg op te volgen. „Laten we niet denken dat het wel goed zal komen, dat dit ons niet kan raken. Wat er in Europa en elders gebeurt, kan ons ook gebeuren”, aldus Poetin.

De president kondigde aan dat er vanaf maandag een week niet zal worden gewerkt. Voorts kwam hij met een reeks maatregelen om burgers financieel te ontlasten. Zo zullen toelagen automatisch worden verlengd, zonder dat burgers zich persoonlijk bij instanties hoeven te melden. Gezinnen met kinderen krijgen extra geld en ook werklozen en arbeidsongeschikten kunnen rekenen op extra toelagen. Gezien de lage salarissen in Rusland, gaat het in de meeste gevallen om tientallen of honderden euro’s. Maar die zijn voor de vele armen in het land niet minder welkom.

Daarnaast kondigde Poetin aan dat een langverwacht referendum over ingrijpende grondwetswijzigingen tot nader order zal worden uitgesteld. In het pakket wijzigingen dat eerder deze maand door de Doema werd geloodst, zit ook een omstreden voorstel om Poetins presidentiële termijnen te ‘resetten’, waardoor hij in theorie tot 2036 president kan blijven.

Terwijl in heel Europa de ziekenhuizen gestaag volliepen, is het aantal patiënten in het grootste land ter wereld nog steeds uitzonderlijk laag. Sinds deze woensdag staat de teller op 658 bevestigde besmettingen, nul doden en 29 ‘genezen’ personen, zo meldt de officiële website waar de coronastatistieken worden bijgehouden. Moskou, met 13 miljoen inwoners, telde dinsdag nog slechts 28 officiële besmettingen.

Kanariegeel beschermingspak

Dinsdag al bracht de president een bezoek aan de centrale coronakliniek ten zuiden van Moskou. Vorige week nog ontsnapte een besmette vrouw uit diezelfde kliniek. Sindsdien wordt samengewerkt met de politie om opstandige patiënten binnen te houden. Gehesen in een kanariegeel beschermingspak, dat op sociale media voor grote hilariteit zorgde, sprak hij trots: „Iedereen werkt hier als nauwkeurige klokjes, uitstekend gecoördineerd. Je voelt dat de mensen weten wat ze moeten doen, en hoe ze het moeten doen”.

Sergej Sobjanin, de burgemeester van Moskou die vorige week samen met premier Michaïl Misjoestin tot corona-coördinator werd benoemd, bevestigde dinsdag in een bijeenkomst met Poetin vermoedens dat het werkelijke aantal patiënten waarschijnlijk hoger ligt. Hoewel de burgemeester een alarmerende toon aansloeg, bleef hij vaag over het aantal besmettingen.

„Een deel is niet bevestigd. We zien dat 80-90 procent is bevestigd, maar of het nu 400 of 500 gevallen zijn, dat maakt niet uit, de dynamiek is hoog. Dit is een serieuze zaak”, aldus Sobjanin volgens persbureau Interfax. Ook waarschuwde hij dat de 85 Russische regio’s nog te veel een eigen koers varen en dat te weinig wordt getest. „Alle regio’s moeten zich voorbereiden, ongeacht of er zieken zijn of niet.” Die boodschap werd woensdag bekrachtigd door premier Misjoestin, die aandrong op harde straffen tegen bestuurders die het virus niet serieus nemen. Het Russische parlement, de Doema, kwam met een voorstel tot harde straffen van burgers die de regels aan hun laars lappen: torenhoge boetes en tot zeven jaar cel voor (opzettelijke) besmetting van anderen.

‘Draconische maatregelen’

De afgelopen dagen zeiden artsen van staatsziekenhuizen, waar patiënten worden opgevangen, de situatie onder controle te hebben dankzij stapsgewijze maatregelen die afgelopen week van kracht werden. Al lijken de maatregelen vooralsnog vooral te gelden voor Moskou. „Dat wij geen exponentiële toename zien, is niet te danken aan een wonder, maar aan de draconische maatregelen die in Moskou zijn getroffen op het gebied van contacten en de isolatie van mensen”, aldus Denis Protsenko, medisch hoofd van de coronakliniek in Kommoenarka, eind vorige week in een interview met RT.

Sinds dinsdag mogen mensen boven de 65 niet meer de straat op. Omdat veel ouderen dit gebod negeerden en toch naar buiten gingen, bepaalde de burgemeester Sobjanin woensdag dat hun recht op gratis vervoer wordt ingetrokken. Vorige week ging al een voorlopig drieweekse sluiting van scholen, rechtbanken en andere instellingen in en hoewel nachtclubs en bioscopen nog open waren, drong Sobjanin dinsdag ook daar aan op sluiting. Sinds twee weken moeten reizigers vanuit het buitenland verplicht in een tweeweekse quarantaine en worden geen visa meer verstrekt. Buitenlandse journalisten zouden volgens de BBC niet meer in de Doema mogen komen.

Ondanks de gestage stroom maatregelen lijken veel Russen hun schouders nog op te halen over de maatregelen en de gevaren. De straten en metro’s zijn vol mensen en ook het openbaar vervoer rijdt als tevoren – ouderen zitten op bankjes.

In het Siberische Krasnojarsk braken zevenhonderd woedende reizigers uit Thailand door een cordon agenten toen zij te lang moesten wachten op de verplichte quarantaine-verklaring. In een dinsdag gepubliceerde opiniepeiling van Gallup International en het Russische Romir zegt 49 procent van de Russen tevreden te zijn met de overheidsaanpak, aldus The Moscow Times. 60 procent zegt bereid te zijn rechten op te geven om de crisis het hoofd te bieden.

‘Er wordt tegen ons gelogen’

Hoewel de cijfers woensdag bleken te zijn verdubbeld, ligt het aantal besmettingen in Rusland nog steeds opmerkelijk laag. De afgelopen weken ontstond onder deskundigen, journalisten en sommige burgers dan ook grote twijfel over de manier waarop het Kremlin communiceert over de crisis.

Verschillende artsen uitten vermoedens dat de autoriteiten het werkelijke aantal coronagevallen opzettelijk toedekken. „Ik heb het gevoel dat er tegen ons wordt gelogen”, zei de voorzitter van de Russische artsenvereniging doktersalliantie, Anastasia Vasiljeva, tegen Reuters. Het persbureau meldde vorige week dat het aantal diagnoses van longontsteking met 37 procent is toegenomen. Dat cijfer, afkomstig van statistiekbureau Rosstat, werd door Russische gezondheidsinstanties met klem tegengesproken. Een melding van een eerste corona-sterfgeval, vorige week, werd plotseling teruggedraaid: de 79-jarige kankerpatiënt zou niet zijn overleden aan het virus dat zij bleek te hebben, maar aan een bloedprop.