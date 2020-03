Nu is elk lichaam triest en zacht

In Duitsland geeft sterpianist Igor Levit elke avond om 19 uur via Twitter en Instagram een concert van een half uur. Op zijn sokken. In Nederland zette De Nationale Opera bij gebrek aan première integraal Ritratto op YouTube: een opera over Luisa Casati, levend kunstwerk uit de Italiaanse roaring 20s. Superieure waanzin. Die kostuums van modekoning Jan Taminiau alleen al.

Zulke geschenken zijn troost in een tijd dat we zijn overweldigd door dat virus. ‘Corona’ – zo had een zomerhitje kunnen heten. Maar nee. Het betekent levensgevaar. Bestrijden lukt nog niet (Superman, waar blijf je?) dus zijn we veroordeeld tot een surrealistische performance, die eruit bestaat dat we elkaar op anderhalve meter afstand houden. En niemand mag niet meedoen. Film het met drones. Re-enact het met Lego. Herleid het tot een game vol zombies. Dan zie je dat dit een wreed kunstwerk is, Marina Abramovic had het kunnen verzinnen. En deze body art doet pijn, dat mag niet over het hoofd gezien worden door verontwaardigde ministers. Mensen zijn veel te sociaal afgericht voor maandenlang anderhalve meter onderling afstand. Die lijden.

Het coronavirus heeft de tijd in tweeën gescheurd. Twee weken terug was ik in Londen, waar ik naar de Barbican Art Gallery ging voor de fototentoonstelling Masculinities. Het was er nogal stil. Maar ik lette daar niet zo op want ik genoot van al die foto’s over mannelijkheid, met als hoogtepunt het vierluik waarmee de Britse fotograaf John Coplans zijn eigen zeventigjarige lichaam vastlegde. De enorme beelden, samen drieënhalve meter breed en twee meter hoog, tonen viermaal naakte ouderdom. Zonder gezicht, hij is een en al lijf. Hij poseert naar voorbeeld van de marmeren friezen op een klassiek-Griekse tempel.

Self-portrait (Frieze No. 2, Four Panels) van John Coplans, op de expositie ‘Masculinities’. Foto Joyce Roodnat

Er is geen twijfel mogelijk, dit is een man, met de aanzet van een penis en overal haar. Maar wat je ziet zijn vrouwelijke vormen, met zware dijen, borsten, een ronde buik en een vouw in het vet boven de schaamstreek waardoor die een driehoek wordt. Oud worden, maakt dat inderdaad sadder and wiser? Nou nee. Eerder sadder and softer.

Dat was toen. Rats! Die tijd is definitief afgesloten, wat ik toen dacht is voltooid verleden. Nu is elk mensenlichaam triest en zacht. Een homp vlees zonder verweer tegen een onzichtbare vijand die in een zakdoek thuishoort, niet in een long.

In de catalogus bij Masculinities bekijk ik de foto’s van John Coplans opnieuw. Zijn vierluik getuigt niet langer van nieuwsgierigheid naar tanende mannelijkheid. Nu verklaart het de kwetsbaarheid van het mensenlichaam de liefde. Laat er een virus op los en het wordt ons eens zo dierbaar. Sweeter and softer.