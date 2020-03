‘Neonazi-club geleid vanuit Nederland’

Begin augustus 2019 werd in de Amerikaanse stad Las Vegas de 23-jarige beveiligingsbeambte Conor Climo gearresteerd. Hij bekende vorige maand bij de rechter voorbereidingen te hebben getroffen voor aanslagen op een plaatselijke synagoge en een homobar. Climo was lid van de neonazistische beweging Feuerkrieg Division, die volgens Amerikaanse onderzoekers mede is opgericht door een Nederlander. De huidige leiding zou in handen zijn van meerdere personen in Nederland.

Climo is niet het enige lid van Feuerkrieg Division dat werd gearresteerd. In de Duitse deelstaat Beieren werd vorige maand een 22-jarige man opgepakt die volgens Duitse media eveneens lid was van Feuerkrieg Division. Ook hij wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Weekblad Der Spiegel schreef dat bij een huiszoeking wapens werden aangetroffen. Een ander lid wordt verantwoordelijk gehouden voor een mislukte bomaanslag in de Litouwse hoofdstad Vilnius in oktober vorig jaar.

Lees ook dit artikel over extremisten op internet die overgaan tot het daadwerkelijk plegen van aanslagen

Feuerkrieg Division werd in oktober 2018 opgericht als een neonazi-beweging op internet die leden aanzet tot gewelddadige acties tegen mensen met een donkere huidskleur, leden van de lhbt-gemeenschap, Joden en antifascisten. Volgens de ideologie van Feuerkrieg Division moeten gewelddadige acties van rechts-extremisten een rassenoorlog ontketenen, die zou moeten leiden tot een witte ‘etnostaat’ in de landen waar de beweging actief is. Dat zijn er zo’n vijftien, blijkt uit onderzoek van de antifascistische beweging Antifa in de VS. Antifa-onderzoekers kregen toegang tot onlineberichten van leden van Feuerkrieg Division. Een deel ervan stelden ze ter beschikking aan NRC. De voorbije weken bespraken Feuerkrieg-leden onder meer het bewust verspreiden van het coronavirus onder Joden en mensen met een donkere huidskleur.

Wolfram

In totaal zouden er zo’n tachtig mensen lid zijn geweest van Feuerkrieg Division. Na politie-ingrijpen zouden er nog enkele tientallen leden over zijn. De werving vond plaats op chatplatforms voor online gaming, zoals Steam en Discord, waar rechts-extremisten zich verzamelden. Feuerkrieg maakte lange tijd gebruik van berichtendienst Telegram. Een van de twee oprichters was een Est met de codenaam Commander. De ander een Nederlander die zich Wolfram noemde.

Om onduidelijke redenen verdween Wolfram in het voorjaar van 2019 uit de onlinegesprekken van Feuerkrieg-leden. Andere Nederlanders bleven wel actief. In november van dat jaar werden in het Telegram-kanaal foto’s geplaatst van premier Mark Rutte en GroenLinks-leider Jesse Klaver, waarbij een aanslag op de twee werd gewenst. Het kanaal telde op dat moment vermoedelijk bijna 700 volgers. Bij de foto’s verscheen een route die Rutte per fiets zou afleggen van zijn woning naar het Binnenhof. Eerder werden er foto’s geplaatst van affiches met hakenkruizen die in de omgeving van Oss waren geplakt.

Volgens Antifa wordt Feuerkrieg momenteel aangevoerd door iemand in Nederland die zich ‘Feldmeijer’ noemt. Hij claimt uit het Verenigd Koninkrijk te komen en in Nederland te wonen. Feldmeijer – het pseudoniem verwijst naar de prominente NSB’er Henk Feldmeijer – wordt bijgestaan door een Nederlander die de naam ‘FeuerJugend’ gebruikt. Feldmeijer heeft een foto van zichzelf online geplaatst, waarop hij een Hitlergroet uitbrengt. Hij draagt een Albert Heijn-tas, waarbij AH vermoedelijk staat voor Adolf Hitler. Op de achtergrond zijn affiches te zien met teksten als „Baptize the world in a bloodbath” en „You can’t spell Europe without rope”.

‘Niet alleen stoere roeptoeters’

In een van de gesprekken, die nu plaatsvinden op het anonieme platform Riot, vertelde de Nederlander ‘luftwaffe_wilhelm’ onlangs dat hij per direct offline zou gaan. Volgens Feldmeijer zou er aangifte tegen hem zijn gedaan, nadat hij de aanslagpleger die in februari in het Duitse Hanau tien mensen doodschoot een nationale held had genoemd. Feldmeijer schreef te hopen dat hij er goed vanaf komt. Anders moet luftwaffe_wilhelm maar in „full Boogaloo mode” gaan. ‘Boogaloo’ is extreem-rechtse codetaal voor de door hen gedroomde dag dat er een rassenoorlog uitbreekt.

In hoeverre de Nederlandse leden van Feuerkrieg Division tot gewelddadigheden in staat zijn, valt niet te zeggen. Veel extreem-rechtse aanslagplegers manifesteren zich met gewelddadige taal op internet, voordat ze de daad bij het woord voegen. Maar in tegenstelling tot diverse buitenlandse leden van Feuerkrieg Division poseren de Nederlanders niet met vuurwapens op internet.

Toch vindt terrorismedeskundige Jelle van Buuren van de Universiteit Leiden dat de dreiging ook hier serieus moet worden genomen. „Individuen uit Feuerkrieg hebben aanslagen gepleegd of geprobeerd te plegen. Het is dus meer dan een verzameling stoere roeptoeters bij elkaar. Dat betekent niet direct dat de Nederlandse betrokkenen ook zo’n gewelddaad zullen plegen. Maar er hoeft maar één eenling te zijn die zich geïnspireerd voelt om tot geweld over te gaan, en de maatschappelijke impact kan groot zijn. Het is zaak dit nationaal en internationaal goed te monitoren en waar mogelijk dit soort organisaties met gerichte interventies te verzwakken”, aldus Van Buuren.

Na vragen van NRC zegt het Openbaar Ministerie in Den Haag op de hoogte te zijn van de berichten die de Nederlandse leden van Feuerkrieg Division op internet plaatsen. Het OM zegt geen mededelingen te kunnen doen over „al dan niet lopende” onderzoeken.