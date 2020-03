Met gratis geld de coronacrisis te lijf

Hoeveel geld is er nog om de economische gevolgen van de coronabestrijding op te vangen? Weinig, zou je op het eerste gezicht zeggen. Begrotingstekorten waren in het westen al hoog, staatsschulden ook, centrale banken zitten nog met de erfenis van de vorige crisis, die de balans enorm heeft opgeblazen. En veel verder dan nul kan de rente niet dalen.

Tenzij je alle wetten en regels overboord gooit. Zie ons mogelijke voorland: Japan. Dat heeft nu al zo’n dertig crisisjaren achter de rug, en was ons altijd al ver vooruit als het aankomt op extreme maatregelen. De Japanse staatsschuld is inmiddels 238 procent van het bruto binnenlands product (bbp) – vier maal de Maastricht-norm.

De centrale bank, de bank van Japan (BOJ), koopt al veel langer alles wat los en vast zit en geeft daar vers geld voor terug. Wie dacht dat de Japanse staatsschuld extreem was? Kijk eens naar het balanstotaal van de BOJ. Dat bedraagt, per 10 maart van dit jaar, 588.000 miljard yen. De Japanse economie is ongeveer 566.000 miljard yen groot. Je ziet het goed: het balanstotaal van de Japanse centrale bank is al gróter dan het Japanse bbp. 104 procent van het bbp, om precies te zijn.

Er bestaat dus inmiddels een monetair Japan dat omvangrijker is dan het échte Japan. Is dat onze toekomst? De hoofdeconoom van OESO, Laurence Boone, zei deze week dat het een optie is dat „begrotingssteun (voor de economie) wordt gefinancierd door een permanente verhoging van de geldhoeveelheid, gecreëerd door centrale banken”. Of dat nu gebeurt door rechtstreekse monetaire financiering (de ‘geldpers’), of door de uitgifte van staatsleningen die daarna pas door de centrale bank worden gekocht, is uiteindelijk een kwestie van smaak.

Hoeveel ruimte is daarvoor? Het balanstotaal van de ECB bedraagt nu 38 procent van het bbp van de eurozone. Vorige week trok de ECB 750 miljard euro uit voor het zogenoemde Pandemic Emergency Purchasing Program (PEPP), waarmee het staatsleningen van eurolanden opkoopt. Dat is veel. Maar om op Japanse verhoudingen uit te komen zou Frankfurt die gigantische operatie tien maal kunnen uitvoeren.

Dan de Amerikanen. De Federal Reserve gaat, zo bleek maandag, ongelimiteerd leningen opkopen. Dat is dus geen bluf. Om op Japanse balansverhoudingen uit te komen kan er nog voor het totaal overtrokken bedrag van 17.500 miljard dollar worden opgekocht. Dat is bijna acht maal zoveel als het bedrag van 2.000 miljard dollar dat het Amerikaanse Congres uittrekt voor een economisch noodprogramma.

De noemer van dit alles is: gratis geld, met groeten van uw centrale bank. En daar zit natuurlijk ook de kneep. Wat is het effect van die „permanente verhoging van de geldhoeveelheid” waar de OESO het over heeft?

Wie naar Japan kijkt, moet concluderen: niets. Er is daar nooit sprake geweest van een oplopende inflatie als gevolg van het Japanse beleid – ook al was het door deflatie geplaagde Japan daar juist uitdrukkelijk op uit.

Ook in het Westen is lage inflatie een veel groter probleem dan te hoge. Maar pas op. Globalisering is een van de drijvende krachten geweest achter de dalende en lage inflatie van de afgelopen dertig jaar. Wat gebeurt er als dat proces stopt of omkeert? Overbesparingen door vergrijzing waren nóg zo’n invloed. Wat gebeurt er als de coronacrisis dat duurzaam verandert?

Nood breekt wet op dit moment. Alles is beter dan de economie door zijn gedwongen stilstand in een depressie te laten zakken. Maar het zou roekeloos zijn om te denken dat gratis geld voor altijd zonder risico’s is.

