Buitenlandse maatschappijen willen hun vliegtuigen parkeren in Twente en Eelde

Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen hebben belangstelling om hun vliegtuigen te parkeren op Twente Airport en Groningen Airport Eelde. De directeuren van beide regionale luchthavens, waar nauwelijks wordt gevlogen, bevestigen dat aan NRC.

Tijdelijke opslag van vliegtuigen is in deze fase van de coronacrisis een probleem voor de internationale luchtvaart. Maatschappijen stoppen tijdelijk met alle of veel vluchten en moeten hun vliegtuigen ergens zien onder te brengen. In Frankfurt is een landingsbaan al veranderd in een parkeerplaats.

Op Schiphol staan op dit moment vijftig vliegtuigen geparkeerd, van diverse maatschappijen met Schiphol als thuisbasis. Er is ruimte voor 200 vliegtuigen, inclusief Schiphol-Oost. Gebruik van landingsbanen als parkeerruimte is niet gepland. Maatschappijen hoeven tot eind juni niet de gebruikelijke vergoeding te betalen, heeft Schiphol woensdag besloten.

‘Lange baan en veel ruimte’

In een Kamerbrief liet minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) weten dat er buitenlandse belangstelling is voor parkeerruimte in Nederland. Schiphol laat weten geen aanvragen te hebben ontvangen. Het blijkt te gaan om regionale vliegvelden, met name Twente Airport.

Directeur Meiltje de Groot is benaderd door buitenlandse maatschappijen, „onder meer uit Duitsland en Zweden”. „We hebben een lange baan en veel ruimte. We kunnen zeven lange afstandsvliegtuigen en tien korte en middellange afstandsvliegtuigen kwijt. We willen ook onderhoudsbedrijven naar Twente halen.” Klanten krijgen eerst korting, maar betalen daarna circa 2.000 euro (klein vliegtuig) en 10.000 euro (groot vliegtuig) per maand als parkeertarief.

In Eelde kunnen drie grote en 23 kleine vliegtuigen worden geparkeerd, zegt directeur Bart Schmeink. „Maar dan staan ze wel heel dicht op elkaar. Je moet je niet rijk rekenen met kleine velden.”