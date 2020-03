Kappers dicht, dus dan maar zelf de schaar…toch?

Al jaren zeurt mijn vriend dat ik een cursus haarknippen zou moeten volgen, zodat hij de dertig euro die zijn driemaandelijkse knipbeurt kost, kan besparen. Nu de nood echt aan deze man is, kijkt hij me boos aan van onder zijn nu al te lange haar. Eigenlijk had hij een maand geleden al naar de kapper moeten gaan, nu overheerst spijt dat hij er geen tijd voor heeft gemaakt. Uit frustratie is hij bijna op het punt dat hij de tondeuse erin wil zetten om het te millimeteren.

Het lag in de lijn der verwachting: ook kappers sluiten vanwege het coronavirus nu de deuren, tot in ieder geval 6 april. Nu bestaat er gelukkig voor ongeveer alles een online tutorial, dus ook voor het knippen van haar. Het zelf oplossen ligt voor de hand. Maar moet je dat wel willen?

Bij het intypen van ‘cutting own hair’ in het zoekbalkje van YouTube springt als suggestie voor het volgende woord gelijk ‘fail’ in beeld. Nog populairder dan de tutorials zelf zijn filmpjes waarin te zien is hoe anderen falen als gelegenheidskapper. Sommige YouTubers danken er zelf hun bekendheid aan, zoals kapper Brad Mondo. Hij bespreekt de veelal mislukte tutorials van anderen. Met name gefaalde pogingen om zelf haar te verven of bleken zijn een hit, maar ook knippen komt voorbij.

NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven

Als je haar maar goed zit

Mari van de Ven (60), BN’er onder de kappers, voorziet ook meer problemen dan oplossingen, als je zelf besluit te gaan knippen. Hij raadt het dan ook af, hoe hoog de nood ook kan lijken. In het grotere geheel is haar natuurlijk maar „peanuts” maar het is wel belangrijk ook deze periode goed voor jezelf en je haar te zorgen. „Als je haar maar goed zit, is natuurlijk niet zomaar een uitdrukking”, zegt hij.

Bij zijn salon Het Haaratelier staan ze wel helemaal achter de coronamaatregelen, maar niet achter uitgroei. Omdat ze in hun bestand hebben staan welke kleur klanten hebben, kunnen ze bij uitgroei een verfsetje sturen met de goeie kleur, een kwast én een kommetje. Binnen twee dagen ligt een speciaal voor jou gemengd setje op de mat.

Gebruik deze tijd om je haar en jezelf te verwennen met een lekker maskertje, zegt hij. Maar zelf knippen: nee. „Het is een vak, dat moeten we niet vergeten.” Hij knipt zichzelf wel, maar hij is natuurlijk ook al heel lang kapper. Niet aan het haar van je vriend gaan frutselen dus, is zijn advies. Goed geknipt haar kan heel lang mee, langer dan we denken. „Wat nekhaar weghalen kan geen kwaad, maar blijf er verder maar af”, zegt hij.

Behalve millimeteren. „Dat kan iedereen en misschien staat het wel heel goed.”

Stiekem

Metin Pamboghchy (38), bekend als de trainer van Özcan Akyol voor het programma De Geknipte Gast, heeft een tip voor de mannen die spijt hebben van hun gemillimeterde coupe. Wil je sneller je eigen kapsel weer terug, dan moet je je haar wassen. En veel ook. Het is net als met een plant, zegt hij. „Hoe beter je die verzorgt, hoe beter die zal groeien. Dat geldt ook voor haar; wassen en goed verzorgen dus.”

Bij hem blijven verzoekjes binnenkomen om stiekem bij mensen thuis te komen knippen. Maar dat doet hij niet. „Veiligheid voorop, we moeten dit samen doen.” Hij voorziet dat, als deze periode ten einde is, veel mensen met ongelukkige kapsels in de kappersstoel zullen kruipen. Mensen die te lang niet zijn geweest, maar ook mensen die dachten het zelf op te kunnen lossen. „Die zullen, net als wij, blij zijn als we gewoon weer ons werk kunnen doen.”

Ook hij raadt mensen aan vooral niet zelf aan de slag te gaan. „We moeten deze periode gewoon wat creatiever worden met ons haar”, is zijn tip. „Een goed geknipt kapsel kan echt lang mee, het heeft alleen wat meer styling nodig.” Ga je scheiding links dragen in plaats van rechts, zoek waar het goed ‘valt’, gebruik wat meer product om het op zijn plaats te houden. „Zo komen we deze zure periode wel door”, denkt hij. „Ook met lang haar kun je goeie coupes creëren.”

En wie weet, misschien wordt het lange haar wel weer een trend, zegt Pamboghchy. Denk aan haarstijlen zoals die van The Beatles of een jonge John Travolta bijvoorbeeld.

Het kan vooralsnog dus nog twee kanten op, of lang – of weg. Afblijven of afscheren dus. Over een tijdje zullen we zien welke van de twee het heropende straatbeeld domineert.