Jack Poels (Rowwen Hèze) zoals zijn vrouw hem het liefst hoort zingen

„Van leave gadde doed”, zingt Jack Poels op Blauwe Vear, zijn eerste soloalbum in zijn moerstaal, het dialect van het Limburgse peeldorp America. Van leven ga je dood. Het is niet het enige nummer op de plaat dat door de coronapandemie plots „een heel andere lading” heeft gekregen. Neem ‘Op en neer’ over de pieken en dalen van het aardse bestaan of ‘In de achtertuin’ over de vaderwens om de kinderen liefst zo dicht mogelijk bij je te hebben. Zelfs het lied ‘Kersebloesem’ klinkt anders in een tijd waarin het ondanks alles toch weer lente wordt.

Rowwen Hèze, de dialectformatie waarmee Poels naam maakte, had deze maand moeten optreden in het Oostenrijkse Kirchberg. Vanwege de afgelasting moesten Poels en nog wat anderen halverwege rechtsomkeer maken. „Van de leden van de band en crew die op dat moment al wel op de bestemming waren aangekomen, werden er flink wat grieperig. Bij geen van hen is corona geconstateerd.”

Het team rond Poels’ soloproject is kleiner. Zijn album Blauwe Vear nam hij op met en bij gitarist BJ Baartmans. Voor de tour, aanvankelijk gepland voor de maanden mei, juni en juli, krijgen ze versterking van Doe Maar-gitarist Jan Hendriks. Ze spelen kale americana. De meer uitbundige tex-mex en polka’s van Rowwen Hèze zijn ver weg.

Poels had al heel lang de wens om een soloplaat te maken. „Maar er kwam steeds weer wat tussen. Dan had ik liedjes en moesten we met Rowwen Hèze de muziek leveren voor de film Hemel op aarde van regisseur Pieter Kuijpers of voor de voorstelling Pinkpop van Toneelgroep Maastricht. Dan gingen ze daar naartoe.”

Zoon op studiereis

Voor het soloalbum begon de bal te rollen toen Poels’ zoon voor zijn studie tijdelijk naar Zuid-Korea afreisde. „Direct nadat ik hem in zo’n blauwe Jumbo omhoog had zien gaan, vond ik tijdens een wandeling in een plas een blauwe veer van een Vlaamse gaai. Met zo’n metafoor, die zich spontaan aandient, moet je wel gaan schrijven. Daarna ging het heel soepel. Voor Rowwen Hèze houd ik me standaard aan radiolengtes, hooguit drieënhalve minuut. In dit geval was het verhaal leidend. Liedjes duren zo lang als nodig.”

Lees ook: Rowwen Hèze, het muzikale antwoord op de globalisering

Poels’ vrouw Jolanda drong al heel lang aan op een soloplaat. Zij hoorde ook nummers voor zijn andere projecten altijd al in hun ruwe oerversie. „Als ze die liedjes later terug hoorde met veel andere instrumenten en productie, vond ze dat vaak zonde.”

Misschien had Poels gewoon zijn tijd nodig om steeds meer overbodige ballast weg te laten. „Ik begon me een halve eeuw geleden te interesseren voor het maken van muziek. Toen vond ik ‘Eloise’ van Barry Ryan mooi. Ik heb nog in een hardrockband gespeeld. Ik hield van de bombast, het pathos, de galmbakken. Tegenwoordig hou ik van muziek waarbij alles heel klein wordt gehouden.”

Poels kan „slecht muziek luisteren. Na alle herrie van concerten heb ik vooral behoefte aan rust. Ik heb alleen wat opstaan tijdens autoritten, om de afstanden draaglijk te maken, en tijdens het schilderen. Van alles: Alison Krauss, Johnny Cash, Van Morrison, John Mellencamp. Ik luister niet bewust, maar hoor alles. Een kritisch beschouwer ben ik niet. Het moet me aanspreken. Met muziek is het net als met eten. Ik vind het lekker of niet. En onbewust sluipen al die invloeden mijn werk binnen.”

BJ Baartmans leerde Poels ook op een andere manier zingen. „Ik klonk altijd een beetje als een vakbondsleider, zat hoog met mijn stem en mijn hoofd. BJ Baartmans raadde me aan mijn hoofd iets naar voren te kantelen. Dan gaat de keel automatisch iets meer openstaan. Dat zingt een stuk meer ontspannen. Ik begin ook ontspannener aan optredens. Weet dat het toch wel goed komt.”

Rowwen Hèze en zijn solowerk bijten elkaar volgens Poels niet. „Ik heb vanmorgen alweer zitten schrijven aan een nieuw liedje voor de band. Iets vrolijks, daar hebben de mensen straks behoefte aan.”

Blauwe Vear van Jack Poels verschijnt 27/3. Inl: Het albumvan Jack Poels verschijnt 27/3. Inl: Jackpoels.nl