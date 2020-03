Hoekstra doet moreel appèl op gezonde bedrijven

Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) doet een „moreel appèl” op ondernemers om geen misbruik te maken van de compensatieregelingen rondom de coronacrisis. Volgens Hoekstra is misbruik „onvermijdelijk”, omdat het steunpakket met „enorme snelheid” wordt opgetuigd. Toch hoopt hij dat bedrijven met voldoende reserves zelf besluiten om de compensatie te laten liggen.

Lees ook: hoe het kabinet besloot tot een omvangrijk steunpakket voor bedrijven en zelfstandigen

De Tweede Kamer is bezorgd over misbruik, zo bleek woensdag bij een debat. GroenLinks-Kamerlid Bart Snels noemde het „schrijnend” dat luchtvaartmaatschappij KLM flexwerknemers ontslaat, maar voor de doorbetaling van goedbetaalde piloten een beroep kan doen op de overheid. Volgens SP’er Mahir Alkaya hebben grote, financieel sterke bedrijven „helemaal geen steun nodig” en kunnen zij prima hun belastingen wél op tijd betalen, al hoeft dat nu niet. Volgens de SGP zijn er te veel „open-einde-regelingen” die oneigenlijk gebruik mogelijk maken.

Hoekstra zei dat hij „alles op alles” gaat zetten om op te treden tegen mensen die het „gore lef” hebben om in deze „noodsituatie” misbruik van regelingen te maken. De minister waarschuwde echter dat er „zonder meer” dingen fout zullen gaan, en dat het kabinet regelingen vroeg of laat zal moeten bijstellen.

Naar schatting kost het steunpakket alleen dit kwartaal al 15 miljard euro. Het kabinet biedt bedrijven werktijdverkorting, waardoor zij personeel in dienst kunnen houden. Daarnaast komt er onder meer extra ondersteuning voor zzp’ers en uitstel van belastingbetaling voor ondernemers en bedrijven in liquiditeitsnood. Hoekstra zei dat hij niet weet hoe duur het pakket zal uitvallen. Het kan 20 miljard worden, of nog meer.

In tegenstelling tot wat minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) eerder beloofde, sluit Hoekstra níét uit dat gezonde bedrijven failliet gaan door de coronacrisis. Volgens Hoekstra bestaat het risico op een „buitengewoon forse macro-economische dip”. „Dan is het niet ondenkbaar dat bedrijven omvallen, zeker niet als het langer duurt.”

Europese instrumenten

In het debat werd ook ingegaan op de inzet van Europese instrumenten bij het dempen van de economische schok. Nederland is daar geen voorstander van, zo bleek begin deze week bij EU-overleg. Andere eurozone-landen zijn geïrriteerd over de nadruk die Hoekstra legt op de grote financiële buffers die Nederland, in tegenstelling tot andere landen, de afgelopen jaren heeft aangelegd. Kamerlid Joost Sneller van coalitiepartij D66 sprak Hoekstra daarop aan en zei dat dit niet het moment is voor „slecht getimede beschuldigingen”.

Hoekstra noemt het onverstandig om het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), het na de eurocrisis opgetuigde noodfonds, nu al in te zetten. „Het economische weer kan er guur uit gaan zien”, zei hij. „Dus het is verstandig om een van de grootste dingen in je arsenaal niet voortijdig op te souperen.”