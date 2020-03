Hoe je thuis toch goed voor jezelf kunt zorgen

Wat moet ik eten om geen corona te krijgen?

Van alle onzin die Martijn Katan langs zag komen als middeltje tegen corona, spande warm water drinken de kroon. Hardnekkig is ook de bewering dat hoge doses vitamine C, 1.000 milligram per dag, het virus zouden kunnen stuiten. Albert Heijn meldde vorige week dat de kiwi ineens het best verkochte fruit was. „Daar zit veel vitamine C in en dat associëren mensen met bescherming tegen infectieziekten” zegt Katan, emeritus hoogleraar voedingsleer van de VU. Maar helaas voor kiwihamsteraars: „Er is geen enkel bewijs dat vitamine C iets doet”. Met dagelijks 1.000 mg duurt een verkoudheid hooguit een halve dag korter, een effect bij influenza is nooit aangetoond en over corona is niets bekend. „Wat we wel weten is dat je van dagelijks 1.000 mg vitamine C nierstenen kunt krijgen. Baat het niet dan schaadt het dus wel.”

Maar een beetje extra weerstand kunnen we wel gebruiken, toch? „Het idee is, als je gezond eet – vertaald als groente en fruit – krijg je meer ‘weerstand’, vergroot je je ‘afweer’. Maar wetenschappers gebruiken die woorden niet. Het veronderstelt dat je door bepaalde dingen te eten het immuunsysteem harder kunt zetten, maar daar is het veel te subtiel en complex voor. En dat is maar goed ook, want te veel afweer keert zich al snel tégen het lichaam.”

Lees ook: de grote Thuisblijfgids van NRC.

Meer dan de aanbevolen porties groente en fruit eten is dan ook niet nodig. In Nederland hebben maar weinig mensen ernstig vitaminegebrek en die tekorten zijn met fruit en groenten niet op te lossen, want die stoffen zitten daar niet in. „Bejaarden, zoals ik, en veganisten komen soms vitamine B12 tekort. Dat zit alleen in dierlijke producten.” Kleine kinderen en mensen die te weinig zonlicht krijgen, door bedekkende kleding of een donkere huid bijvoorbeeld, wordt aangeraden vitamine D te slikken. Ook dat ontbreekt in groenten en fruit. „Als vitamine D een issue is, dan is dit het moment er iets aan te doen. Na een lange winter met weinig zon bereikt je vitamine D voorraad eind maart het laagste punt. Dagelijks wat zon op je huid helpt trouwens ook.”