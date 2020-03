Alpe d’HuZes afgelast vanwege coronavirus De wielertocht Alpe d’HuZes gaat dit jaar niet door. Bij het evenement kunnen fietsers en hardlopers zich laten sponsoren om de berg Alpe d’Huez in Frankrijk maximaal zes keer op één dag te beklimmen. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek naar kanker. De Alpe d’HuZes stond gepland voor 4 juni, maar de organisatie acht het niet verantwoord om de tocht door te laten gaan. “Een groot aantal deelnemers doet nu z’n best om kanker te overwinnen of is oud-patiënt. Zij zijn een risicogroep”, zegt Jan Kouwenhoven, voorzitter van Alpe d’HuZes, volgens persbureau ANP. Frankrijk is zwaar getroffen door het coronavirus: volgens de laatste cijfers zijn er 1.100 doden gevallen en meer dan 22.000 besmettingen geregistreerd. President Macron heeft een nationale quarantaine aangekondigd die zeker enkele weken van kracht zal zijn.

Eerste besmetting geregistreerd in Libië In Libië is de eerste Covid-19-besmetting geregistreerd. De patiënt ligt in een ziekenhuis in de hoofdstad Tripoli. In het Noord-Afrikaanse land is de afgelopen maanden zwaar gevochten tussen het regeringsleger van premier Fayez al-Sarraj en de troepen van krijgsheer Khalifa Haftar. De oorlog in Libië lijkt inmiddels een uitzichtloze strijd te zijn geworden en een mogelijke verspreiding van het coronavirus zou dramatische gevolgen kunnen hebben voor het land. Aan een eerdere oproep van de Verenigde Naties om de strijd te staken en voorbereidingen te treffen voor een uitbraak van het coronavirus werd geen gehoor gegeven door de beide partijen.

Het laatste nieuws Welkom in een nieuw blog over de uitbraak van het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt. Hier houdt NRC de laatste ontwikkelingen bij over de pandemie. Een korte samenvatting van het belangrijkste nieuws van dinsdag: Volgens de nieuwe cijfers van de RIVM op dinsdag waren er 63 nieuwe doden door Covid-19 in Nederland. Daarmee staat het totale dodenaantal in Nederland op 276. De centrale eindexamens voor het voortgezet onderwijs gaan dit jaar niet door. Scholen zullen aan het eind van het schooljaar zelf bepalen welke leerlingen geslaagd zijn. Internationale luchtvaartorganisatie IATA verwacht dat de luchtvaart 250 miljard dollar aan inkomsten zal mislopen ten opzichte van volgend jaar. India gaat volledig in lockdown, wat grote gevolgen heeft voor de 1,3 miljard inwoners van het Aziatische land. Nadat het dagelijkse dodental twee dagen was afgenomen, was dinsdag met 743 nieuwe sterfgevallen toch weer een versnelling te zien in Italië. De AEX en de Dow Jones zijn allebei flink gestegen, nadat de beurzen dagenlang in de rode cijfers hebben gestaan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de grootste toename van het aantal besmettingen met 85 procent in Europa en de VS. De Kameroense saxofonist Manu Dibango is overleden aan de gevolgen van een coronavirusinfectie. China versoepelt de maatregelen voor een deel van de provincie Hubei. De stad Wuhan zal nog wel tot 8 april op slot blijven. Hoewel het aantal besmettingen in de VS momenteel hard oploopt, hoopt president Trump dat de coronacrisis voor Pasen bezworen is zodat bedrijven weer open kunnen. Lees hier het blog van dinsdag 24 maart terug