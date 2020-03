Buitenhof hoeft uitspraak over Baudet niet te rectificeren

Het tv-programma Buitenhof hoeft een uitspraak over Thierry Baudet niet te rectificeren. Dat heeft de rechter in Lelystad woensdag bepaald in het kort geding dat de politicus en zijn partij, Forum voor Democratie (FVD) hadden aangespannen tegen omroep VPRO.

De rechter vindt dat presentatrice Natalie Righton van Buitenhof Baudet weliswaar gebrekkig heeft geparafraseerd, maar dat dit niet voldoende reden is om de vrijheid van meningsuiting van de VPRO te beperken. Verder is voor de rechter onduidelijk wat de schade voor Baudet zou zijn. Door „zelf gezochte publiciteit” heeft Baudet het eigen standpunt al voldoende aan het publiek duidelijk gemaakt.

De woordvoerder van Forum noemt het een „teleurstellende uitspraak. Onze advocaat adviseert in hoger beroep te gaan, daar denken we nog even over na.”

In de uitzending van zondag 23 februari zei presentatrice Natalie Righton tegen Eerste Kamerlid Henk Otten (Groep Otten): „Uw voormalige partijgenoot Thierry Baudet [...] baarde nogal opzien [...] door te zeggen dat hij denkt dat de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen voor Afrikaanse immigranten.”

Door de suggestie van racisme die hier in zou zitten, vond Baudet dat zijn eer en goede naam waren aangetast. In het Kamerdebat over de Europese meerjarenbegroting van 18 februari, waarnaar Righton verwees, had hij wat anders gezegd, vond hij. Daar zei hij onder meer: „De Europese Unie is een staat in wording. Al dat geld gaat naar de wording van die staat. Dus [...] naar het opzetten van veerdiensten om immigranten vanuit Afrika over te zetten naar Europa om de nationale identiteit te verzwakken zodat er geen nationale staten meer zullen zijn.”

Gebrekkig

De rechter oordeelt nu: „Baudet heeft de woorden ‘blank’, ‘ras’ en ‘vervanging’ tijdens het debat van 18 februari 2020 niet genoemd. Dit laatste maakt dat de parafrase in zoverre toch als gebrekkig moet worden beoordeeld.” Maar de rechter vindt niet dat Buitenhof daarmee de politicus of diens partij als racistisch zou hebben weggezet. Bovendien valt Rightons uitspraak onder het publiek debat en wordt daarom beschermd door het recht op vrije uiting. Ook vindt de rechter dat Baudet zich als bekende politicus meer moet laten welgevallen dan een niet-publiek figuur.

In het kort geding zei advocaat Dirk Vermaat: „Er is gelogen. Er is keihard gelogen. De VPRO mag geen leugens verspreiden. Je mag geen nieuws maken – fake news.” Volgens de raadsman beschuldigde Buitenhof de politicus ten onrechte van het verspreiden van racistische ideeën en van complottheorieën. Dat zou schadelijk zijn voor leider en de 45.000 Forumleden. Bovendien zou het programma door de uitlatingen medeverantwoordelijk zijn voor de bedreigingen die Baudet sindsdien ontving. „Het brengt sommige mensen het hoofd op hol.” Maar de rechter oordeelt nu dat er geen vooropgezet doel was om „karaktermoord” op Baudet te plegen.

Dominant blank Europa

Advocaat Jens van den Brink, die de VPRO verdedigde, stelde dat Buitenhof een adequate weergave heeft gegeven van Baudets gedachtengoed. Dit staafde de advocaat met een boeket aan citaten uit het Kamerdebat en eerdere uitlatingen van de politicus, waarin deze zegt te staan voor een dominant blank Europa. Ook blijkt volgens Van den Brink uit eerdere uitspraken dat Baudet ras, geloof en cultuur in theorie weliswaar als losstaande zaken beschouwt, maar in praktijk als onlosmakelijk verbonden. Baudets advocaat vond dat die eerdere uitspraken van Baudet niet relevant zijn voor deze zaak, maar de rechter oordeelt nu dat hij ze wel degelijk meeweegt, mede omdat Baudet ze nooit heeft teruggenomen.

Volgens advocaat Van den Brink wil Baudet de pers „muilkorven”. De politicus en zijn partij zouden niet kunnen verdragen dat de pers onwelgevallige dingen over hen beweert. De raadsman stelde dat Baudet ruim voldoende toegang tot de media heeft om zijn kant van het verhaal te vertellen, en dat hij daar geen kort gedingen voor moet misbruiken. Dat de kwestie de Forumleider zou beschadigen, trok Van den Brink in twijfel. Volgens hem profiteert de Forumleider er juist van: „Hij is comfortabel met de ophef die hij zelf creëert. Je moet niet doen alsof je er schade van ondervindt, terwijl je er garen bij spint.”

De VPRO is blij met de uitspraak. Vooral met de vaststelling van de rechter dat Baudets recente uitspraken in de Kamer niet los kunnen worden gezien van zijn eerdere uitspraken, waaronder die over het ‘dominant blank’ houden van Europa. Advocaat Van den Brink: „Ook interessant dat de rechter opmerkt dat Baudet die uitspraken nooit heeft teruggenomen en hij er kennelijk nog achter staat. Dat maakte dit kort geding ook des te opmerkelijker.”