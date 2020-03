Beardsley wil met elke tekening bewijzen dat hij leeft

Aubrey Beardsley – ja, die van die zwart-witte prenten in zogeheten slaolie-stijl, die kennen we toch? In het Victoriaanse Engeland aan het eind 19de eeuw was hij berucht om zijn zedeloze afbeeldingen. Driekwart eeuw later, in de swinging sixties en de bloemenkinderen-jaren-zeventig, werd hij geadoreerd als de keizer van de art nouveau. Zijn psychedelische erotiek illustreerde het vrijheidsideaal van de seksuele revolutie en zijn heftige beelden werden getemd tot plaatjes op spiegels en platenhoezen. Ook nu nog schrijven scholieren hun werkstukken over hem. Hun ouders drinken thee uit mokken met zijn retromotieven en hun grootouders hebben nog ergens een poster met zijn Salome, of een kimono met zijn uitgerekte lelies.

Het zoeklicht van zijn wit

Ik dacht het ook: ik ken Aubrey Beardsley. Ik ken zijn jaartallen, 1872-1898. Ik ken de gulpende lijnen van het hoofd van Johannes de Doper op een schaal, zijn bloed druipt als stroop naar de grond. Ik ken het sprongetje van pervers enthousiasme waarmee zijn Salome Johannes’ dode lippen gaat kussen. Ik ken zijn verrukkelijk luie naakten, zijn grijnzende engelen (ook erg naakt), zijn volle maan met het gezicht van de schrijver Oscar Wilde. Ik ken zijn inktlijnen, ze knallen als zwepen. Ik ken het zoeklicht van zijn wit.

Frederick Evans: portret van Beardsley, 1893

En dan zie ik zijn werk in het echt, in museum Tate Britain (dat tot nader order gesloten is, met inachtneming van de Covid-19-maatregelen van Public Health England). Musea prefereren schilderijen, maar dezer dagen heeft de tekening de wind mee. Dit voorjaar toont de National Portrait Gallery de krachtige tekenkunst van schilder David Hockney. Afgelopen winter wijdde Tate Britain een tentoonstelling aan de tekeningen van de achttiende-eeuwse mysticus William Blake, en nu hebben ze dus de tekeningen van Aubrey Beardsley. Dat is zeldzaam, omdat Beardsley tekende voor de drukpers. Zijn fysieke werk liet hij nooit zien, verkopen deed hij nauwelijks. Na een expositie in 1966 in het Victoria & Albert Museum is het niet meer getoond.

Beardsley is illustrator maar is niet dienstbaar. Hij maakt zich los van de tekst, verzint scènes.

In de Tate is het of ik een oude vriend tegen het lijf loop die weliswaar op zichzelf lijkt maar compleet iemand anders is. Ja, de prenten zijn gracieus als altijd, maar er schuilt zoveel meer plezier in dan ik wist. Dat kenmerkende wit is niet wit, want het papier waarop Beardsley tekende is zachtgeel en maakt het beeld meteen een stuk minder plat en pertinent. En ook het zwart is een stuk minder zelfingenomen dan in druk. In de inkt trillen potloodprobeerlijntjes mee, als toetertjes en belletjes. Al met al verraadt iedere tekening hoe een brutale jonge man genoot van zijn eigen talent.

Aubrey Beardsley omschreef zichzelf als „quite mad and a little indecent”, wat altijd wordt geciteerd als het over hem gaat. Ik wed dat hij daarop vertrouwde. Want vrienden als Oscar Wilde hingen de dandy uit, maar hij wás er een. Provocatief en zelfbewust. Ziekelijk, maar dan echt. Hij wist vanaf zijn zevende dat hij tuberculose had en jong dood zou gaan. Het vonnis zette zijn leven onder hoogspanning. Hij deed wat hij wilde en dat was tekenen.

Zijn tijd was beperkt, wat hij bijvoorbeeld te lijf ging door alles wat hij bewonderde op te slorpen, en zich toe te eigenen. Van de litho’s van Henri Toulouse-Lautrec tot Japanse houtblokdrukken tot de figuren op de klassiek-Griekse vazen en de schilderijen van Mantegna en Botticelli, zijn werk is een balzaal waar iedereen mee danst, en allemaal worden ze onmiskenbaar Beardsley.

Aubrey Beardsley: De climax, 1893

Op zijn achttiende kreeg hij zijn eerste opdracht: het illustreren van Le Morte d’Arthur, een uitgave van de Koning Arthur-verhalen van Sir Thomas Malory. In de tentoonstelling zie je hoe Beardsley aan de slag gaat. Aanvankelijk tekent hij sprookjesachtig en quasi-middeleeuws, met de Britse prerafaëlieten als voorbeeld. Knap, maar stijfjes, zie je een knie dan hoor je knak. En dan kneedt hij als de gesmeerde bliksem zijn stijl. Lijven gaan swingen. Lippen krullen gulzig en in een oogopslag worden streken beraamd. Nu buigen zich polsen en neigen zich halzen. Bloemen en planten zijn esthetische constructies. En geen knie zegt nog knak.

Amoreel, gemeen

Beardsley is een illustrator maar dienstbaar is hij niet. Hij maakt zich los van de tekst, verzint scènes. Hij maakt figuren die immoreel zijn, amoreel, gemeen – zoals het boosaardige renaissance-engeltje met de kleine stijve piem.

In zijn illustraties voor Oscar Wildes toneelstuk Salome poneert hij een orgie die Wilde helemaal niet schreef: een dienares poedert het naakte lichaam van Salome. Die verwent zichzelf met haar hand tussen haar benen, wat een kleine blote dienaar op een krukje danig opwindt.

Aubrey Beardsley: De muiltjes van Assepoester, 1894

Deze tekening werd afgewezen, en dat gebeurde vaker. Als Beardsley de goede zeden bedreigde, greep zijn uitgever in. Die zette bijvoorbeeld een kras door de penis van een page, waarop Beardsley in een nieuwe versie van de tekening de page een vijgenblaadje om zijn heupen strikte. Aan de kandelaars in de vorm van gezwollen eikels hoefde hij niets te doen, die zag de uitgever over het hoofd.

Beardsley maakte ook ronduit obscene tekeningen. Vooral de montere mannetjes met groteske erecties ontroeren. Hier ligt bloot hoe Beardsley met elke tekening wilde bewijzen dat hij leeft. En hoe. Althans, nog wel.

In zijn latere werk penseelt hij koortsachtig de vellen vol. Het vermogen tot leeg laten – wat zijn composities zo bijzonder maakt – verloor hij. Of hij zag ervan af, wie zal het zeggen.

Maar hoe te spreken van ‘later werk’ bij iemand die vijfentwintig was toen de dood hem noopte om te stoppen? Aubrey Beardsleys oeuvre is een Unvollendete. Hij was een onbesuisde kunstenaar en een pestkop. Hij was een wijze volwassen man, maar hij was ook de jongen met een grijns op zijn gezicht. Ik kijk naar zijn werk en zie de ijle elf die stierf, zoals Oscar Wilde zei, „op de leeftijd van een bloem”.

De tentoonstelling: Aubrey Beardsley is voorlopig gesloten en zou duren t/m 25 mei. Inl: Tate Britain, Londen. De catalogus van Stephen Calloway is te koop in boekhandels en online. Prijs 25 pond. ●●●●● De fantastische catalogus maakt veel goed, nu de tentoonstelling voorlopig dicht is. Aubrey Beardsley Exhibition Book, uitgegeven op zachtgeel papier dat de platen volledig tot hun recht laat komen. Het boek bevat analyses van leven en werk (‘Beardsley’s ‘obscene’ drawings’), plus essays, bijvoorbeeld over Beardsley’s Russische bewonderaars als Sergej Diaghilev en de Salomé-actrice Alla Nazimova.