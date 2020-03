Banken hoeven geen extra kapitaal aan te houden om aflospauzes

Banken hoeven niet direct meer kapitaal aan te houden nu ze op grote schaal uitstel van betaling verlenen vanwege het coronavirus. Dat hebben Europese toezichthouders EBA en ESMA woensdag laten weten. Zij sluiten zich hiermee aan bij een besluit van de Europese Centrale Bank van vrijdag.

Onder normale omstandigheden moeten banken, als een klant een periode niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, automatisch meer geld in hun ‘stroppenpotten’ stoppen. Onder meer de bestuursvoorzitter van de Rabobak, Wiebe Draijer, had erop gewezen dat deze regel nu crisisversterkend had kunnen werken.

‘Niet-presterende lening’

Een consequentie van de regel zou zijn dat de Nederlandse banken, die sinds vorige week ondernemers een aflospauze van zes maanden aanbieden, direct meer kapitaal hadden moeten ophalen. Dat was weer ten koste gegaan van de noodfinanciering die banken op dit moment verstrekken. „We gaan ervan uit dat de Europese toezichthouders verstandig zijn en dit oplossen", zei Draijer hierover in NRC.

De Europese financiële waakhonden EBA en ESMA lieten woensdag weten dat onder de huidige boekhoudregels (IFRS9) al de mogelijkheid bestaat om krediet bij uitstel van betaling niet direct te classificeren als ‘niet-presterende lening’ (NPL). Voor een NPL moeten banken onmiddellijk extra geld opzij zetten. „Dat ontslaat de kredietverleners niet van de verplichting om de leningkwaliteit goed in de gaten te houden en om alsnog leningen af te waarderen als er helemaal niet dreigt te worden betaald.”

