Een astronomisch hulppakket voor de Amerikaanse economie

Met een reddingsoperatie van 2.000.000.000.000 dollar willen de Verenigde Staten hun economie, arbeidsmarkt en zorgstelsel stutten tegen de klap van de Covid-19-pandemie.

Een akkoord over dit hulppakket, dat ruim twee keer zo omvangrijk is als de bail-out van banken tijdens de kredietcrisis in 2008, werd dinsdagnacht bereikt na marathononderhandelingen tussen het Witte Huis en leiders van beide partijen in de Senaat. Waarschijnlijk wordt later deze woensdag gestemd over het onderliggende wetsvoorstel.

De tekst hiervan was nog niet af, toen beurzen in Europa en Azië woensdagochtend al opveerden. Ook dinsdag – zodra duidelijk werd dat een akkoord binnen handbereik was – stegen de koersen hard, onder meer van luchtvaartmaatschappijen en cruise-aanbieders. De Dow Jones boekte dinsdag de hoogste dagwinst sinds 1933. Vorige week, toen Republikeinen en Democraten het tot tweemaal toe niet eens werden over het pakket, kelderden beurzen juist.

Trump wil dat de VS rond Paaszondag „weer open gaan en draaien”

Geen deal bereiken was onder deze druk van de markten nimmer een optie. Vorige week lag er al een principe-akkoord over een eenmalige financiële injectie in huishoudens. Begin april krijgt iedere Amerikaan een cheque van de overheid. Circa 1.200 dollar voor een alleenstaande, 2.400 voor stellen en 3.000 voor een gezin van vier. Topinkomens krijgen geen steun.

Beide partijen leverden vooral nog strijd over de wijze waarop investeringen en noodleningen aan het bedrijfsleven verdeeld zouden worden. Een hulpprogramma van 367 miljard voor het midden-en-kleinbedrijf was snel beklonken, een fonds van 500 miljard dollar voor grotere ondernemingen werd een twistpunt.

De regering had voorgesteld dat minister Mnuchin (Financiën) dit geld met ruime discretionaire bevoegdheid zou mogen verdelen. Democraten eisten dat het niet terecht komt bij bedrijven die werknemers niet beschermen of die eigen aandelen opkopen.

De Democratische leider in de Amerikaanse Senaat, Chuck Schumer, stelde dinsdagnacht dat zijn partij enkele belangrijke concessies heeft afgedwongen. In een brief aan zijn fractie noemde hij onder meer langere ontslagbescherming, een ‘Marshall-plan’ voor de zorg, steun aan lagere overheden, extra geld voor onderwijs en minder royale noodleningen aan oliebedrijven en luchtvaartmaatschappijen. Ook zei Schumer te hebben bereikt dat er geen geld mag gaan naar familiebedrijven van Trump of van andere politici en topambtenaren. Wel komt er steun voor gig workers, zoals Uber-chauffeurs.

De Republikeinse leider van de Senaat, Mitch McConnell, sprak van „een historisch pakket” om „Amerikaanse werknemers, gezinnen, kleine bedrijven en industrieën te helpen deze ontwrichting te doorstaan en er snel weer bovenop te komen”.

President Trump zei dinsdag dat hij wil dat het land rond Paaszondag (12 april) „weer open kan en gaat draaien”. Zijn gezondheidsexperts lieten blijken dat de crisis het land nog maanden kan verlammen, zeker nu de situatie in brandhaard New York verslechtert. Beleggers zetten zich schrap voor donderdag, als de nieuwste werkloosheidcijfers bekend worden.

