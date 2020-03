Als Kamerlid moet je het goede voorbeeld geven

Na weken van afwezigheid is Lilian Marijnissen weer terug op het Binnenhof. De SP-fractievoorzitter woont in Oss en zat thuis vanaf het moment dat duidelijk werd dat Noord-Brabant een brandhaard was voor de corona-uitbraak. „De oproep aan Brabanders luidde toen: werk zo veel mogelijk vanuit huis. Tja, dat kan natuurlijk, behalve als je debatten moet doen.”

Marijnissen, die op dat moment verkouden was, besloot inderdaad thuis te blijven. Al was het maar om als Tweede Kamerlid het goede voorbeeld te geven. Het gevolg was dat ze inderdaad geen debatten kon doen, terwijl bij de coronadebatten vrijwel alle partijen hun fractievoorzitter afvaardigden. Want: chefsache. Alleen Marijnissen en Klaas Dijkhoff, de VVD-fractievoorzitter die in Breda woont, ontbraken. Namens de SP voerde Maarten Hijink het woord. Dat deed hij „uitstekend”, beklemtoont Marijnissen. „Ik ben gezegend met een collega als Maarten.” Toch vond ze het een „vreemde gewaarwording om deze belangrijk debatten vanuit huis te moeten volgen”.

Nu ze geen verkoudheidsklachten meer heeft en de huisarts „groen licht” heeft gegeven, komt ze zelf weer in actie.

Het zijn „onwerkelijke tijden”, zegt Marijnissen. In haar familie heeft ze net twee sterfgevallen gehad. Geen corona, maar bij de uitvaart golden wel extra strenge maatregelen. Daardoor moest de familie streng kiezen wie wel of niet mocht komen. „Dat zijn bizarre afwegingen. Dan sta je met zes familieleden in een aula waar normaal honderden mensen in kunnen.”

Afgelopen weekend zat ze in de auto en kwam ze in een „sliert van ambulances” terecht, die coronapatiënten vanuit Brabant afvoerden naar ziekenhuizen in andere delen van het land. „Dan lopen de rillingen over je rug.”

Ook politiek zijn het „heftige tijden”, vindt de SP’er. Ze noemt het „vanuit het oogpunt van de volksgezondheid volstrekt begrijpelijk” dat alle debatten – behalve die over corona – zijn opgeschort, al vindt ze dat de oppositie ook in crisistijd kritische vragen moet kunnen stellen.

Intussen mist ze het contact met haar collega’s. De wekelijkse fractievergadering op dinsdagochtend vindt nu plaats via een videocall. „Op zich werkt dat wel”, zegt Marijnissen, „maar het is veel minder effectief. Je kunt moeilijk op elkaar reageren en op afstand kun je dingen minder goed aanvoelen.”

Op Kamerdagen zijn de SP’ers gewend even op iemands werkkamer te gaan zitten als iets moet worden afgestemd. „Het liefst wil je ook nu elke keer als er nieuws is even de koppen bij elkaar steken. Al is het via een videoverbinding. Maar het nieuws gaat zo snel, dat lukt helemaal niet. Al zou je het willen.”

