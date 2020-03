Zonder werk: zzp’ers in de creatieve sector

Vrijwel iedereen in Delfshaven kent Ap Halen, waar je de lekkerste Indische maaltijden kunt eten in het kleine huiskamertje of eten kunt afhalen. Lamri Adjis is decorbouwer en fietskoerier. “Nu ligt alles stil, maar ook de grote festivals die ik zou opbouwen zijn al afgelast.” Adjis besloot eigenaar Albert te helpen en fietst nu maaltijden rond in de buurt.

Foto Paul van der Blom