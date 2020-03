Ze weten het

De NL-Alert ontvang ik luid en duidelijk midden in een Facetime-gesprek met mijn broer in Engeland. Mijn zusje en ik zitten voor dit gesprek, waarin we onze zorgen delen, dicht bij elkaar op één telefoon. We leggen de NL-Alert en de anderhalve meter afstand kort uit aan mijn broer. Dat we ons in onbekende tijden bevinden, blijkt direct uit zijn vraag: „Hoe weten ze dan dat jullie nu te dicht bij elkaar zitten?”

